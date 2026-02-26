Fortalecen cerco sanitario en escuelas para prevenir el sarampión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 26 de 2026.- Con el objetivo de que Tamaulipas siga siendo una entidad libre de sarampión, se han intensificado las jornadas de vacunación en los planteles escolares, indicó el Secretario de Educación en el estado, Miguel Ángel Valdez García.

“Decirles lo que me informaba ayer el Dr. Vicente (secretario de Salud): seguimos libres de sarampión, sigue sin haber sarampión en las escuelas, pero se ha intensificado la vacunación, como ustedes saben, en Matamoros y Reynosa”, recalcó.

Dijo que se han implementado también módulos de vacunación en los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), donde se ha vacunado a la estructura educativa e invitado a todas aquellas personas menores de 40 años que no tengan certeza de que tienen una segunda vacuna, para que asistan a inmunizarse.

“Ayer tenía el registro de que habían pasado más de 300 maestros, tanto en el CREDE Reynosa como en el CREDE Matamoros, a la vacunación; es muy importante la contención. Dice el Dr. Vicente que en estos dos municipios es donde hay más posibilidades de que pudieran ser los primeros contagios. Entonces, la SET se sigue sumando y sigue colaborando a la estrategia de que el sarampión no llegue a Tamaulipas”, enfatizó.

Destacó que el hecho de que la entidad no tenga ningún caso de esta enfermedad no es casualidad y es el resultado de que, en el estado, desde que comenzó la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha reforzado el esquema de vacunación.

Adelantó que se estará trabajando con la Secretaría de Salud para implementar un esquema y garantizar que todas y todos los estudiantes del estado cuenten con las vacunas que evitarán que contraigan esta enfermedad viral.

“Estamos viendo un esquema de que, para el inicio de clases del ciclo 2026–2027, sin condicionar la inscripción, pero sí podríamos tener un mecanismo de revisión de la cartilla de vacunación de todos los escolares, para seguir esta política que quiere el Dr. Américo Villarreal y, como ha dicho la Dra. Claudia Sheinbaum, la mejor estrategia ante el avance del sarampión es la vacunación”, finalizó.