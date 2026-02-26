Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

“Día de Muertos o cartuchos quemados”

Nos adelantamos a celebrar el Día de Muertos allá en Bustamante. Resulta que hace días se le tomó protesta a la nueva directiva municipal del Partido Verde Ecologista de Tamaulipas en ese municipio, encabezado por el Jr. Román Serna Marín, hijo del frustrado y renegado ex alcalde Lupe Serna Trejo.

Y lo que vemos ahí es que son los mismos del otro día, puros reconocidos cartuchos quemados, frustrados, renegados y huelen a cadáver político. Me refiero a Lupe Serna Trejo, Julio Torres Torres, otro ex alcalde fracasado; Martin González, títere de Lupe Serna; Rubén Gámez y párele de contar porque no hay más de donde escoger. Y junta más gente una pelea de perros callejeros que ellos.

Lo que si es cierto, es que andan desesperados, no saben qué hacer y están muy verdes como el Verde, o simplemente están ya muy maduros, pasados de moda, dando las ultimas y hasta andan ya para el arrastre. Lo que no saben es que el dirigente estatal de ese devaluado, lucrativo instituto político, Manuel Muñoz Cano, se le conoce como el vende ilusiones, nada más los usa y seguramente los venderá en su momento como lo hizo con su ex patrón Eugenio Hernández Flores, a quien lo usó y chamaqueó en la contienda pasada.

No hay seriedad política y no se hagan ilusiones de que según vienen cerrando filas en torno a un proyecto político y que van a ganar en la próxima elección. Están tronados, fritos, porque a “plata limpia” no traen nada como para consolidarse y salir avante, eso ya quedó probado en pasados eventos electorales y cuando bien se sabe que la actual alcaldesa, la Dra. Maricela Rodríguez González, los trapeó, barrió y los reventó en varias ocasiones políticamente hablando.

Pues que quieren ahora, mejor pónganse a jalar en lo que saben hacer, a sembrar la tierra o cuidar chivas en el potrero. Lo que es cierto, es que son mal agradecidos con el gobierno en turno, pues bien se sabe que les han echado la mano y se hace los olvidadizos.

Y hoy vuelven a intentar y sorprender a propios y extraños que son los buenos, pues ya nadie les cree y cuando estuvieron en su momento, no aprovecharon en apoyar a la gente, sino más bien veían solo para sus costillas y se la pasaban en la beberecua, gastándose la lana del erario público en los centros del pecado. La gente ya los conoce muy bien, que no son de fiar y que son reconocidos cartuchos quemados y que huelen a cadáver político y por sus ambiciones así están. No tienen vergüenza.

NOTAS CORTAS

1.- Por si no lo sabe, aquí se lo decimos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tumba amparo que protegía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas y se reactiva orden de aprehensión. Y que van por él hasta donde se eche.

2.- El gobernador Américo Villarreal Anaya junto al general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar; el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, así como mandos militares, autoridades estatales y municipales, conmemoraron el Día de la Bandera el pasado 24 de febrero, afirmó que el lábaro patrio revive lo que las y los mexicanos han hecho, por lo que han luchado, y por supuesto, sirve para modelar con esperanza lo que “somos capaces de hacer en el futuro”.

«Hoy estamos de pie, seguros de nosotros mismos, convencidos de que no existe nada que pueda oponerse a un pueblo unido. El amor a nuestros semejantes y la felicidad compartida son ideales mucho más poderosos que el odio, el miedo o la división”, expresó el Jefe del Ejecutivo.

3.- Y no nos podemos ir sin antes decir que va nuestra más sincera condolencia para nuestro buen amigo Cesar Saavedra Terán, por el trance que está pasando y muy lamentable noticia del fallecimiento de su querida madre: Lucia Antonia Terán de Saavedra. Amigo: “Te deseo paz y consuelo en este momento de duelo”, así como a toda su familia les enviamos nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario en este difícil momento. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.