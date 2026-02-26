Acuerda Grupo Técnico Interinstitucional de Vigilancia Epidemiológica reforzar prevención y vacunación contra el sarampión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 26 de 2026.- Con la circulación viral activa del sarampión a nivel nacional, que registra 4,814 casos, el Grupo Técnico Interinstitucional del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, informó que en Tamaulipas se han analizado 65 casos probables de la enfermedad, de los cuales 54 quedan descartados y 11 se encuentran pendientes de notificación.

En la segunda reunión ordinaria de este año y en representación del Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el Director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, presentó la situación actual, el avance de vacunación, las acciones de promoción y difusión que se realizan, para continuar sin la presencia de casos en el estado.

Se informó que a la fecha, y de acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación Intensiva que se desarrolla durante 10 semanas, se tiene un avance del 24 por ciento, para lograr una meta de 575,000 dosis de vacuna contra el sarampión y en donde se contempla vacunar a la población migrante, jornaleros agrícolas, personas que viven en medios rurales, centros de readaptación social, rellenos sanitarios, centrales de abasto, entre otros.

“Los avances de la vacunación son muy importantes y el gobernador, Américo Villarreal Anaya, reconoce el trabajo intensivo que realiza el personal de salud para la contención de este padecimiento”, destacó de la Garza Garza, al tiempo de comprometer a los asistentes para que se apeguen al Plan Nacional de Respuesta Rápida para la prevención del sarampión.

En este trabajo del Grupo Técnico de Epidemiología y ante la llegada de Temporada de Calor 2026, se presentó el desempeño y actualización de la Vigilancia de la Enfermedad Diarreica Aguda, destacando el trabajo, la evaluación y la notificación oportuna de los casos, para la detección de padecimientos como rotavirus, salmonella y cólera, principalmente.

De igual manera, y ante los representantes de IMSS Bienestar, IMSS Ordinario, el ISSSTE, PEMEX Y SEDENA, se ratificaron las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias (USMER), las cuales identifican los organismos que ponen en riesgo la salud de la población y se acordó ampliar su cobertura a 8 unidades que operan y están diseñadas para detectar los riesgos y el comportamiento para identificar la circulación de virus como influenza, SARS-CoV-2, entre otros.

Por último, se presentaron los avisos oportunos para mantener las acciones de prevención para el combate y atención de padecimientos como el dengue, que a la fecha se tiene un registro de 16 casos; paludismo, y rickettsiosis que se trasmite por la picadura de garrapata, para mantener la difusión alusiva a los cuidados y alertas que pueden llegar a provocar estos padecimientos por la presencia e incremento de casos.