Productores podrán acceder a apoyos de semilla para cultivos estratégicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 25 de 2026.- Con el propósito de continuar fortaleciendo la producción agrícola en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas dio a conocer, mediante convocatoria, la apertura del programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, dirigido a productores interesados en la adquisición de semilla de avena, cacahuate, frijol, maíz y sorgo.

Lo anterior forma parte de las acciones correspondientes al ciclo agrícola primavera–verano 2026, con el objetivo de impulsar la productividad del campo tamaulipeco y contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó que este programa estatal con subsidio del cien por ciento, busca respaldar a los productores mediante apoyos directos que les permitan mejorar el rendimiento de sus cultivos y optimizar sus procesos productivos.

Así mismo destacó que las solicitudes para integrarse al programa se recibirán del 23 de febrero al 6 de marzo de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), en las presidencias municipales participantes y en la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, ubicada en el kilómetro 5.6 de la carretera Victoria–Soto la Marina, en Ciudad Victoria.

“Las y los productores de localidades rurales interesados deberán presentar la siguiente documentación: solicitud debidamente llenada, identificación oficial vigente, CURP, RFC, comprobante de domicilio, documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio y constancia de productor emitida por la autoridad competente”, subrayó.

En cuanto a los montos de apoyo, el programa contempla semilla de maíz hasta 6 hectáreas por solicitud aprobada, sorgo hasta 9 hectáreas, frijol 5 hectáreas por solicitud, semilla de cacahuate 3 hectáreas y semilla de avena hasta 5 hectáreas.

Varela Flores señaló que el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector agrícola, impulsando la productividad y el bienestar de las familias del campo en Tamaulipas.