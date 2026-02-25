Gobierno y DIF Tamaulipas invitan al Segundo Corredor de la Salud “Lazos del Bienestar” en Victoria

-La actividad se llevará a cabo el jueves 26 de febrero en el campo de fútbol de la colonia Pajaritos en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 25 de 2026.- El Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, invitan a las familias victorenses al Segundo Corredor de la Salud “Lazos del Bienestar”, que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, en el campo de fútbol de la colonia Pajaritos, ubicado en la avenida Los Patos con avenida Chile, en el oriente de la capital.

El Corredor de la Salud es una iniciativa que forma parte del programa Lazos del Bienestar, una estrategia de asistencia social, participación y colaboración comunitaria que se implementa en 12 polígonos de atención prioritaria en 10 municipios de Tamaulipas, entre ellos Victoria, que cuenta con los polígonos Echeverría y Pajaritos.

Durante esta actividad se brindarán consultas médicas generales, dentales y nutricionales totalmente gratuitas; módulo de vacunación; atención en salud materna y examen preventivo de cáncer de mama. Además, se entregarán aparatos auditivos, lentes graduados y otros apoyos funcionales que contribuyen al bienestar de las personas.

También se ofrecerá orientación y trámites como actas de nacimiento con descuento, inscripción al IMSS Bienestar y servicios de atención ciudadana, facilitando el acceso a derechos y programas sociales.

Los Corredores de la Salud representan una iniciativa participativa que une a sociedad y gobierno para transformar comunidades desde la cercanía, el trabajo colaborativo y la atención directa en territorio, garantizando que los servicios lleguen a cada familia.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas refrendan su compromiso de promover la prevención, el cuidado de la salud y el bienestar integral de la población tamaulipeca.