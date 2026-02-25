Locales

ESTUDIANTE DEL CBTA 271 PARTICIPO EN REGIONAL DE VOLIBOL REPRESENTANDO A SELECCIÓN TAMAULIPECA OBTENIENDO EL PASE AL CAMPEONATO NACIONAL

Carlos Antonio García Clímaco, alumno de la carrera de Técnico en Ofimática del CBTA 271, representó a la Selección Tamaulipeca de Voleibol Varonil Categoría 2008-2009, el pasado 23 y 24 de febrero del presente año, en el estado de Nuevo León, dónde se desarrolló el campeonato regional, obteniendo el pase a la etapa nacional

Dentro de la exitosa participación en esta competencia organizada por la CONADE, se enfrentaron a equipos de los Estados de Zacatecas, Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí.

La comunidad educativa del CBTA 271 representada por el Ing. Leonel Córdoba Montes en su calidad de encargado de la dirección, se siente muy orgullosa de la participación del tan destacado alumno y sobresaliente deportista, Carlos Antonio García Clímaco y le mandan decir; “muchas felicidades!! Carlitos, te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos”.

