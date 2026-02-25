Capacita Turismo en Manejo de Alimentos, Atención al Turista y Primeros Auxilios

-Desde el inicio de la administración es una prioridad impulsar la excelencia en el servicio turístico, un turista satisfecho regresa y recomienda

Tula, Tamaulipas.- Febrero 25 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas impartió en el Pueblo Mágico de Tula tres capacitaciones clave: Manejo Higiénico de Alimentos, Atención al Turista y Primeros Auxilios, estas acciones fortalecen la calidad, seguridad e higiene para garantizar una experiencia inolvidable y confiable a todos los visitantes.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, dijo que “Desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se marcó como prioridad impulsar la excelencia en el servicio turístico, en la Secretaría nos avocamos diariamente a ello, porque un turista satisfecho regresa y recomienda”.

Esta no es una acción aislada, se trata de una capacitación constante que llega a todos los destinos del estado, desde guardavidas en playas, cocineros y restauranteros, hasta guías turísticos especializados y prestadores de servicios únicos, explicó el titular de Turismo en el Estado.

“El objetivo es claro, actualizar conocimientos, sensibilizar sobre la importancia de la formación continua y cumplir con los más altos estándares nacionales e internacionales”, refirió el funcionario estatal.

Así, los prestadores de servicios turísticos de Tamaulipas adquieren las herramientas necesarias para ofrecer un servicio cálido, profesional y seguro, basado en las mejores prácticas de higiene, atención y respuesta ante emergencias., con lo que Tamaulipas seguro te enamora.

“Ya nos estamos preparando para el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará en el puerto de Tampico, con la participación de los 177 Pueblos Mágicos que hay en México”, concluyó, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.