Ampliará Instituto de las Mujeres cobertura en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 25 de 2026.- La Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, informó sobre el crecimiento histórico en presupuesto, cobertura y servicios durante la presente administración que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la rueda de prensa, destacó que para 2026, el instituto tendrá presencia en 24 municipios a través de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), espacios que brindan atención jurídica, psicológica y de trabajo social, además de acciones comunitarias mediante promotoras que acercan los servicios a zonas rurales.

Subrayó que el incremento presupuestal refleja el compromiso del Gobierno del Estado y el respaldo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, adelantó que se gestionan recursos adicionales para fortalecer las Casas Violeta y un refugio especializado para mujeres víctimas de violencia.

Benavides Villafranca informó también sobre la estrategia “Abogadas de las Mujeres”, integrada por cinco profesionales que atienden casos de alta complejidad jurídica en distintas regiones del estado, así como la operación de la Línea 079, opción 1, que brinda orientación integral a mujeres en cualquier situación, ampliando la cobertura incluso en municipios sin sede física.

La titular del Instituto reiteró que la prioridad es la prevención y la atención temprana, a fin de evitar que las situaciones de violencia escalen a delitos, mediante talleres, orientación, acompañamiento y coordinación permanente con instancias como el DIF, la Fiscalía, el Poder Judicial y dependencias estatales.

Finalmente, reafirmó el compromiso institucional de seguir trabajando de manera articulada para garantizar a las mujeres tamaulipecas una vida libre de violencia.