Acerca TPT protección de datos personales a alumnos de la UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 25 de 2026.- En un esfuerzo por vincular la academia con la práctica institucional, el equipo de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, impartió una plática informativa a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La actividad se centró en alumnos de cuarto semestre de la asignatura “Derecho a la Protección de Datos e Inteligencia Artificial” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

La sesión titulada “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, contó con la participación de 83 alumnos, docentes y directivos, quienes analizaron la importancia de la rendición de cuentas y la seguridad de la información en el contexto jurídico actual.

Los instructores de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, compartieron herramientas clave para que los futuros abogados comprendan los retos de la privacidad frente a las nuevas tecnologías.

“Los sujetos obligados que tenemos acceso a información sensible de las y los ciudadanos aseguramos la protección de esa información, en especial tenemos que cuidar los riesgos que implica información relacionada con niñas, niños, adolescentes o personas que están implicadas en procesos de investigación”, dijo.

“De hecho desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, también hay supuestos previstos en los que se considera reserva de información o de incompetencia, entonces Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe vigilar que los sujetos obligados cumplan con la Ley en la materia de proteger los datos personales de las y los ciudadanos, en los diferentes trámites o procesos que llevan a cabo, y también de asegurar que sean atendidas sus solicitudes de información por parte de las y los ciudadanos”, expresó Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por último, dijo que con estas acciones, se impulsa a la comunidad universitaria en la formación de ciudadanos críticos y responsables que fortalecerán la cultura de la legalidad en el estado.