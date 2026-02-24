Tamaulipas avanza para tener “bandera blanca” en pobreza extrema: Américo

Política humanista muestra resultados tangibles y en tres años se redujo esta condición

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 24 de 2026.- La meta del Gobierno del Estado es hacer historia en el combate a la marginación y la pobreza alzando la “bandera blanca” y reducir la pobreza extrema en Tamaulipas, declaró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que, según los indicadores más recientes, la población en esta condición se redujo de 2.9 por ciento a 1.5 por ciento.

“Creo que en una entidad como la nuestra, con un potencial en su geolocalización, con todos los grandes recursos naturales con que contamos, la potencialidad de nuestra frontera, nuestros mares, la industria petroquímica, la maquiladora y la voluntad de los tamaulipecos y las tamaulipecas, no podemos permitirnos seguir teniendo 50 mil gentes que estén en pobreza extrema”, expresó.

En conferencia de prensa celebrada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, el gobernador del Estado recordó que al inicio de su administración, en 2022, Tamaulipas se ubicaba en el lugar número 13, en el comparativo nacional de la población en pobreza extrema, mientras que en la evaluación del 2024 se ubicó en el lugar número 10, con alrededor de 50 mil personas en esta condición.

“Ya le estamos dando la vuelta. Los gobiernos de la transformación le hemos dado la vuelta a la tendencia en la que sexenio tras sexenio, el número de pobres crecía, como crecía también la disparidad entre los más ricos y los más pobres. En casi tres años y medio ya podemos mostrar el efecto tangible y medible de una política humanista que, desterrando la lógica neoliberal, nos llevó a recuperar el papel protagónico y estratégico del estado para abatir rezagos sociales”, expresó Villarreal Anaya.

Agregó que, alineados con la visión humanista del estado y la colaboración del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los programas sociales ampliarán sus metas y horizontes, este año, para alcanzar 300 mil familias que reciben apoyo alimentario en su domicilio y el número de comedores aumentarán de 60 a 66, incrementando su presencia de 26 a 32 municipios.

Silvia Casas González indicó que la Secretaría de Bienestar Social ha entregado más de 10 mil apoyos sociales y, en el presente año, los programas estatales de la SEBIEN beneficiarán a 372 mil tamaulipecos y tamaulipecas, destacando un incremento de 285 mil, a 300 mil familias beneficiadas con el programa Alimentando tu Bienestar, con una inversión de 1,586 MDP.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca, Directora General del Instituto de las Mujeres, expuso que el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres aumentará su inversión de 51.9 MDP en 2025 a 64.8 MDP este año, mientras que Héctor Romero Lecanda, Director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes indicó que más de 735 mil personas han sido beneficiadas con más de 5 mil acciones culturales realizadas en el estado y además confirmó para este año, una nueva edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

En su intervención, Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte, mencionó los logros que han permitido a las y los deportistas tamaulipecos destacar entre los mejores de la Olimpiada Nacional, así como en la paralimpiada, incrementando el número de medallas, y también reconoció el apoyo del gobernador Américo Villarreal al destinar 236 MDP para la rehabilitación de infraestructura deportiva en el estado.