Refuerza STPS orientación para prevenir fraudes en ofertas de empleo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 24 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas informó a la ciudadanía sobre la importancia de mantenerse alerta ante la circulación de ofertas laborales engañosas detectadas recientemente en la entidad, principalmente aquellas que ofrecen ingresos elevados sin que se concreten en una contratación formal.

Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia, señaló que la dependencia mantiene apertura total para recibir denuncias e información de personas que hayan sido víctimas de posibles fraudes relacionados con falsas oportunidades de empleo, a fin de realizar las diligencias correspondientes.

La dependencia estatal reiteró que, al contar con los datos necesarios, se establece coordinación con las instancias competentes, incluida la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para dar seguimiento puntual a cada caso y deslindar responsabilidades.

Asimismo, se exhortó a la población a verificar la autenticidad de las vacantes, evitar compartir documentación personal sin certeza de la empresa contratante y reportar cualquier situación irregular ante la Secretaría del Trabajo.

Illoldi Reyes dijo que la secretaría reafirma su compromiso de proteger los derechos laborales de las y los tamaulipecos, trabajando de manera cercana y responsable en el marco del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.