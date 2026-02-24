Garantiza Salud atención médica y tratamiento a pacientes con tuberculosis

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 24 de 2026.- La tuberculosis es un problema serio de salud pública que, si no se trata a tiempo, puede ser mortal; afortunadamente, en Tamaulipas se cuenta con el tratamiento necesario para atender este padecimiento, que es prevenible y curable.

Lo anterior lo informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al ser cuestionado sobre este padecimiento previo a la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, donde mencionó que actualmente se encuentran en tratamiento alrededor de 1,500 pacientes, que en su mayoría corresponden a los Distritos de Salud de Matamoros y Reynosa.

“El tema de la tuberculosis sigue siendo preocupante; aunque es prevenible, se continúan registrando casos principalmente en la frontera de Tamaulipas. Esto se debe a la movilidad, específicamente de migrantes que van y vienen, así como a la falta de alimentación e higiene, entre otros factores. Para ello, el Gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya cuenta con el tratamiento, que es gratuito y efectivo”, dijo Hernández Navarro.

Además, durante la entrevista fue cuestionado sobre los avances en la aplicación de la vacuna contra el sarampión, a lo que destacó que se tiene una meta establecida por el Gobierno federal para un periodo de 10 semanas, con el objetivo de alcanzar las 575 mil vacunas aplicadas. Afortunadamente, se cuenta con una respuesta favorable por parte de la población y con el apoyo de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar.

“En este año se han aplicado alrededor de 140 mil dosis y el año pasado alcanzamos una meta de más de 200 mil vacunas; a la fecha tenemos 61 casos probables y solamente faltan 10 por descartar para confirmar la enfermedad y mantenernos con cero casos de sarampión en el estado”, destacó.

Por último, reiteró que se han realizado 12 días intensivos de aplicación de vacunas y acciones contra el sarampión y, afortunadamente, en las cuatro áreas donde habitan comunidades menonitas y donde se registró la infección en 2025, todas las personas fueron vacunadas, aunado al cerco epidemiológico aplicado en estas zonas, lo que impidió el incremento de casos.