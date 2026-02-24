Fortalecen protección alimentaria para personas adultas mayores en situación de abandono

Cd. Victoria, Tam.- En reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Justicia del Congreso local, se analizó y aprobó la iniciativa promovida por la diputada Francisca Castro Armenta, mediante la cual se adiciona el artículo 277 Bis al Código Civil para el Estado de Tamaulipas, con el propósito de garantizar el derecho a recibir alimentos a personas mayores de 65 años en situación de abandono constitutiva de violencia intrafamiliar.

La propuesta tiene como finalidad reforzar las obligaciones familiares y judiciales para asegurar la protección alimentaria de este sector vulnerable, facultando a las autoridades competentes para intervenir de manera efectiva ante casos de omisión de cuidados.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda destacó que el derecho de alimentos representa una de las máximas expresiones de solidaridad y apoyo entre los integrantes de la familia.

Asimismo, informó que se solicitó la opinión de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas, instancia que se posicionó a favor de la iniciativa y emitió recomendaciones para maximizar su impacto protector.

En ese sentido, la legisladora propuso ajustes de técnica legislativa para armonizar la reforma con disposiciones civiles y penales, estableciendo que la autoridad judicial, en coordinación con el Ministerio Público y la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas, deberá llevar a cabo el procedimiento correspondiente para asegurar los alimentos, previsto en el artículo 293 del Código Civil, así como ejercer la acción penal respectiva en caso de incumplimiento.

“Bajo esos términos se maximiza la protección del derecho de alimentos, involucrando a las autoridades en la materia y garantizando tanto su cobertura como las consecuencias penales que correspondan”, puntualizó.

Al hacer uso de la palabra, la promovente Francisca Castro Armenta subrayó:

“Dentro de los grupos vulnerables, la atención a adultos mayores es uno de los temas donde hay mucha falta de sensibilidad. Esta iniciativa tiene mucho fondo para que los adultos mayores puedan tener bienestar”.

La acción legislativa fue respaldada por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente y el diputado Isidro de Jesús Vargas Fernández, y aprobada por unanimidad de votos de las y los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras. Cabe destacar que la propuesta de ajustes presentada por la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda fue aprobada e incorporada al dictamen de la iniciativa.