Construye Gobierno de Tamaulipas cubierta sobre concha acústica del Parque Siglo XXI en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 24 de 2026.- El Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), construye cubierta sobre la concha acústica del parque Siglo XXI en la capital de Tamaulipas con una inversión mayor a los 22 millones de pesos.

El secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que, gracias a la visión de impulso al bienestar social, este tipo de obras se llevan a cabo en todas las regiones del estado y destacó los trabajos en el citado espacio de cultura y esparcimiento.

“Estamos trabajando en la colocación de la estructura metálica y la de apoyo junto a la Concha Acústica, así como el acceso al escenario del lado sur con una base de escalones de concreto armado”, detalló el titular de la SOP.

Agregó que la nueva cubierta permitirá proteger a artistas y asistentes de las inclemencias del tiempo, brindando mayor funcionalidad y seguridad al recinto, lo que favorecerá la realización de eventos culturales, artísticos y recreativos durante todo el año.

Con estas acciones, Cepeda Anaya dijo que, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su

compromiso de fortalecer la infraestructura pública y fomentar espacios que promuevan la convivencia social, el arte y la cultura, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de la población.