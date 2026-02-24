Aprueban en comisiones del Congreso del Estado tipificar el abandono injustificado de mujer embarazada

Cd. Victoria Tam.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Congreso del Estado aprobaron, para su dictaminación, la iniciativa promovida por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, mediante la cual se propone adicionar el artículo 365 Bis al Código Penal de Tamaulipas.

La propuesta plantea incorporar el Capítulo VIII Bis al Título Décimo Sexto del Libro Segundo del ordenamiento penal estatal, con el objetivo de tipificar y sancionar el delito de abandono injustificado de mujer embarazada cuando la persona que, teniendo conocimiento del embarazo y contando con los recursos materiales suficientes, decida desvincularse y dejar en estado de vulnerabilidad a la mujer.

Durante su exposición, el diputado Marcelo Abundis Ramírez señaló que la propuesta busca atender una laguna jurídica que actualmente impide sancionar penalmente conductas de abandono durante el periodo de gestación, aun cuando estas puedan generar afectaciones graves a la salud, la integridad y el bienestar de la mujer, así como poner en riesgo la vida del producto concebido.

“Se coincide con la acción legislativa materia de análisis, ya que resulta fundamental reforzar la protección del bienestar y la integridad física de las personas que se encuentran embarazadas y que son víctimas de abandono por parte del progenitor, tomando en consideración la vulnerabilidad que se ve incrementada por el propio estado de gestación”, resaltó el legislador.

Asimismo, destacó que la acción legislativa pretende establecer sanciones de 1 a 5 años de prisión y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien, disponiendo de recursos para su subsistencia, abandone a la mujer a la que sabe que ha embarazado, cuando esta carezca de medios suficientes para atender su alimentación, habitación y salud.

Además, contempla el incremento de las penas hasta en una tercera parte cuando del abandono se deriven lesiones o se ponga en riesgo la salud de la mujer embarazada o del producto concebido; y hasta en una mitad cuando, como consecuencia de las lesiones, se produzca la muerte de la mujer o del producto.

La propuesta fue aprobada para su dictaminación por el voto unánime de las y los diputados integrantes de las comisiones presentes.