Coordinación Federación–Estado fortalece proyectos estratégicos para el desarrollo de Tamaulipas

– Secretaria de Economía Ninfa Cantú destaca agenda que el gobernador compartió en su programa “Diálogos con Américo”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 24 de 2026.- La Secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que la coordinación institucional que impulsa el gobernador Américo Villarreal con el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum es fundamental para consolidar los proyectos estratégicos que fortalecerán la inversión productiva, la generación de empleos y el bienestar en el estado.

La titular de la dependencia subrayó que esta intensa agenda fue compartida directamente con la ciudadanía por el propio mandatario en su programa dominical “Diálogos con Américo”, transmitido por Radio Tamaulipas, donde informó con transparencia los avances logrados y el alcance de los acuerdos establecidos con el gabinete federal.

Durante el programa, el mandatario tamaulipeco dio a conocer que sostuvo encuentros con integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando la coordinación institucional como eje para detonar el desarrollo regional con visión de largo plazo.

Cantú Deándar señaló que en esta agenda, acompañó al gobernador en la firma del Convenio de Coordinación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, proyecto estratégico del Plan México que posicionará a Tamaulipas como plataforma logística, industrial y energética del Golfo de México.

Asimismo, el gobernador compartió que sostuvo reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, para fortalecer la gestión de recursos y los mecanismos financieros que permitan consolidar infraestructura estratégica.

En materia agroalimentaria, dialogó con el subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, con el propósito de fortalecer la productividad del campo tamaulipeco y ampliar su integración a cadenas de valor nacionales e internacionales.

En el ámbito de infraestructura portuaria y desarrollo logístico, el mandatario abordó con el almirante secretario Raymundo Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina, los avances del proyecto Puerto Norte de Matamoros, pieza estratégica para ampliar la conectividad marítima del estado. De igual forma, presentó ante el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, el proyecto integral de desarrollo del Puerto de Matamoros, con el objetivo de estructurar esquemas de financiamiento que aceleren su consolidación.

La Secretaria Ninfa Cantú subrayó que esta gira refleja una visión articulada entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de México para impulsar infraestructura estratégica, fortalecer sectores productivos y consolidar a Tamaulipas como un nodo clave del comercio exterior y la integración industrial de Norteamérica.

“Cuando hay coordinación, planeación y gestión efectiva, los proyectos avanzan. Esta agenda demuestra que Tamaulipas cuenta con un gobernador que construye alianzas y trabaja de la mano con la Federación para traducir las oportunidades en inversión, empleo y bienestar para las familias”, expresó.

Destacó que la Secretaría de Economía continuará acompañando técnicamente estos proyectos, fortaleciendo la vinculación con el sector privado y promoviendo un entorno de certeza que consolide el crecimiento económico sostenible del estado.