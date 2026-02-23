POR: ANA LUISA GARCIA G.

< Un antes y un después del Mencho

Tras la captura de Nemesio Osegura “El Mencho”, surgieron narco-bloqueos en las carreteras de Tamaulipas particularmente en la zona norte, vehículos incendiados, ponchallantas en las vías federales, vehículos incendiados y prácticamente desapareció o se minimizó el flujo de visitantes entre Estados Unidos y México. Los que estaban allá no regresaron y los del lado mexicano se desanimaron en cruzar la frontera.

Espectáculos musicales, eventos deportivos programados para este domingo, fueron desairados en asistencia ante el clima de incertidumbre que dejó la detención del susodicho, que posteriormente se dio a conocer, perdió la vida tras las balas que recibió durante el operativo de su detención.

En la parte positiva hay que reconocer la reacción oportuna del Ejercito mexicano en diferentes puntos de las carreteras, particularmente en San Fernando; también en la zona del Encinal.

El gobierno de Estados Unidos emitió alerta de seguridad, sugiriendo a sus ciudadanos que estaban en el lado mexicano resguardarse en sitios seguros hasta en tanto se tuviera seguridad de que el orden estaba restablecido.

mientras se restablecía el orden.

Alrededor de las 13:00 horas los 23 puntos carreteros con bloqueos fueron liberados, hubo algunos que eran tomados de manera intermitente, es decir a ratos permitían el paso y luego los volvían a tomar.

REACCIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO ESTATAL. – Hay que significar, que tuvieron una reacción oportuna las corporaciones del gobierno del Estado. El gobernador Américo Villarreal Anaya convocó de inmediato a la Mesa de Paz y activó operativos en coordinación con las fuerzas federales para activar protocolos que reaccionaran ante los hechos de violencia que pudieran surgir.

Rápida y efectiva fue la coordinación interinstitucional entre la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y en general autoridades federales y estatales que desplegaron operativos de manera conjunta recuperando el control de las vías que habían sido bloqueadas y sobre todo proporcionando seguridad a los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación.

Por su parte los cuerpos de Bomberos y Protección Civil, reaccionaron de manera inmediata para sofocar incendios y restablecer condiciones de seguridad en los puntos afectados.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que en la mayor parte del país: “Hay plena normalidad y en menos de media docena de estados, hubo bloqueos, enfrentamientos y quema de comercios y vehículos tras la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Tras este evento hay una larga crónica de reacciones que no mencionamos por falta de espacio, pero desde luego que estamos frente a un acontecimiento sobresaliente, que debe y tiene que marcar un antes y un después de este 22 de febrero. Estas organizaciones son como el monstruo de las 7 cabezas, les pueden cortar una, pero resurge otra en una cadena interminable, pero no deja de ser una oportunidad de reorientación.

Las organizaciones delincuenciales siempre han existido, pero hubo gobiernos que supieron pactar, poner límites, porque extinguirlos es casi imposible.

RECTOR DE LA UAT ENTRE LOS MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS.- El Ranking Semestral de Rectores de México que elabora la encuestadora CE Research, ubica a la gestión de Dámaso Anaya Alvarado al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como una de las mejores del país, logrando la mayor aprobación ciudadana, lo que la posiciona de manera destacada en el horizonte nacional entre las universidades públicas.

Anaya Alvarado logró destacar entre 33 titulares de universidades mejor evaluados, cuando se examinaron temas de desempeño, liderazgo, ampliación de matrícula, oferta académica y manejo de recursos, de tal suerte que pudo figurar compartiendo las mejores ubicaciones con sus homólogos de la UNAM, IPN (Instituto Politécnico Nacional), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG), instituciones reconocidas en el plano nacional.

En ese escenario el rector de la UAT se posiciona en la séptima posición nacional, con 55 puntos de aprobación, de tal manera que figura en el bloque de rectores con mayor respaldo ciudadano. Por lo que respecta a la Oferta Académica, alcanzó una aprobación del 70 %, situándose en el séptimo lugar, lo que confirma, sin lugar a dudas, el impulso que la gestión de Dámaso Anaya ha proporcionado a la ampliación de la matrícula, así como a nuevas oportunidades de acceso a la educación superior, con énfasis en inclusión, cobertura y pertinencia educativa.

Otros renglones donde destaca son: Cuarto lugar en Presencia y Comunicación Institucional, con 72 % de aprobación; en Manejo de Recursos Públicos, registra 47 % de aprobación; en el ranking de Honorabilidad se ubica en la posición 15, con 41 % de aprobación; mientras que en Entorno de los Espacios Universitarios alcanza el noveno lugar, con 45 %, cifras que evidencian áreas de oportunidad, pero también una base sólida de confianza ciudadana en estos dos años de su gestión institucional.

Estos resultados presentan un avance con respecto a evaluaciones anteriores, y dibuja una administración responsable, transparente y estratégica al impulsar el fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y desarrollo académico