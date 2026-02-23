Por: Raúl Terrazas Barraza

Febrero, acción y reacción

Al estilo de antes, cuando los manifiestos a la Nación pegaban duro en la opinión pública, pero, con la intención de que ahora surta el mismo efecto, este domingo apareció en todos los medios de comunicación habidos y por haber, un pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores mediante el cual otorgan su respaldo a la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo por la conducción decida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad pública.

Ello por los hechos ocurridos este domingo en los cuales, producto de una acción de inteligencia militar, fue detenido uno de los hombres que se movía al margen de la Ley como conductor de la organización criminal del Estado de Jalisco, de manera que, también las y los Gobernadores del país reconocieron las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, enmarcadas dentro de la Ley y dirigidas a menguar las estructuras delictivas que afectan la paz de las familias mexicanas.

El pronunciamiento de la CONAGO, destaca el compromiso y profesionalismos realizado por las instituciones de seguridad pública para salvaguardar la integridad y la tranquilidad de la población y señalan que la seguridad es una responsabilidad compartida, en unidad y con pleno respeto a la legalidad, por tanto, su desempeño estará orientado a garantizar la paz, estabilidad y bienestar de todas y todos los mexicanos.

El Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya firma el pronunciamiento de la misma manera que sus homólogos del resto de las entidades del país, al tiempo que precisan mantener coordinación permanente con el Gobierno de la República para los asuntos de seguridad.

Respaldan la estrategia nacional de seguridad que tiene en marcha la Doctora Sheinbaum Pardo, que desplegarán su trabajo con mayor intensidad para garantizar la paz, fortalecerán las capacidades den los estados del país parala prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Desde luego, la postura de quienes gobiernan las entidades, es significativa, ya que, en casi todas partes se viven reacciones negativas de los seguidores del hombre abatido y que, era el principal objetivo de la inteligencia mexicana para acelerar el restablecimiento del orden.

En casi toda la frontera de Tamaulipas se vivieron hubo alteraciones del orden por bloqueos de avenidas, robo de vehículos, incendio de unidades motrices y amenazas de la delincuencia en el sentido de que la personas no deberían de andar en las calles, porque serían agredidos.

Fue tanta la revuelta en muchas entidades, que, en la zona norte hasta hay aviso de suspensión de clases en las escuelas de diferentes niveles y, las empresas de autotransporte federal suspendieron sus corridas de la Ciudad de México a las entidades del Norte, Noroeste y Occidente, ante el presagio de que pudiesen complicarse las cosas en las próximas horas, luego de la confirmación de que una de las personas abatidas por los militares en Tatalpa, Jalisco, falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México y que era el manejador del grupo delincuencial de la región tapatía.

Respecto a las reacciones en cadena que se dieron en la frontera de Tamaulipas, el Doctor Villarreal Anaya, llamó a no difundir información sin confirmar y tomar en cuenta los comunicados oficiales, para evitar enconos y rumores con los cuales quieren confundir a la población, pero, también mantener la calma en todo momento, con la certeza de que, las autoridades de seguridad llevan a cabo su trabajo para proteger a la población a través de patrullajes preventivos, realizados de forma estratégica en todos los municipios de la entidad.

De la misma manera, el equipo de seguridad se reunió de manera extraordinaria en la Mesa de Paz, desde la cual se tomaron decisiones como la instrucción a las fuerzas de seguridad para trabajar en el restablecimiento del orden y la tranquilidad en Reynosa, Miguel Alemán y los municipios de la Frontera Chica, así como, en Nuevo Laredo y Matamoros, ya que, de esa manera se evitará la desestabilización de México, por un hecho que representa el avance incuestionable de la estrategia de seguridad operada en gran parte por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch del Gobierno de la República.

Quizá vale la pena mencionar que, desde el pasado sábado hubo la versión de que el manejador de una organización criminal de Jalisco, fue retenido tras un exitoso operativo de las fuerzas armadas, sin embargo, esa noticia nunca fue confirmada por las autoridades de seguridad, así que, el desenlace se dio este domingo, al difundirse la información en el sentido de enfrentamientos entre militares y civiles en la población denominada Tatalpa, del Estado de Jalisco.

Por otro lado, además de los anuncios de suspensión de clases, también apareció, empresas pertenecientes a cadenas gringas, anunciaron que no abrirían este lunes, obvio, por temor a ser vandalizadas como un acto de venganza de los grupos delincuenciales que enseñan su molestia por la detención y abatimiento de quien los manipulaba para llevar a cabo acciones fuera de la Ley.