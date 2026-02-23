Fortalece Gobierno de Tamaulipas acciones en favor de la niñez en Centros de Ejecución de Sanciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 23 de 2026.- Con el objetivo de garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez que vive con sus madres privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) firmaron un convenio de colaboración para la instalación y operación de espacios amigables con enfoque de infancia en los Centros de Ejecución de Sanciones del estado.

El acuerdo establece las bases de cooperación interinstitucional para capacitar y sensibilizar, con perspectiva de infancia, a las personas servidoras públicas responsables de la atención y manejo de estos espacios, a fin de asegurar entornos seguros, incluyentes y adecuados para el desarrollo infantil.

El convenio fue suscrito por Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, e Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de SIPINNA, fungiendo como testigo de honor el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

En su intervención, el secretario general de Gobierno agradeció, a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, la disposición y coordinación de las dependencias del Gobierno del Estado para impulsar la creación de espacios destinados a las infancias en Tamaulipas, subrayando que estas acciones reflejan el compromiso institucional con los derechos de niñas y niños.

Por su parte, Pancardo Escudero expresó que, la Secretaría a su cargo se encuentra en la mejor disposición de fortalecer y crear espacios adecuados para las infancias al interior de los Centros de Ejecución de Sanciones, reiterando el compromiso institucional de trabajar de manera coordinada para garantizar entornos seguros y dignos.

“En la Secretaría de Seguridad Pública asumimos con responsabilidad la tarea de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de las niñas y los niños que se encuentran en estos contextos. Estamos en la mejor disposición de fortalecer y crear los espacios necesarios dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones para que cuenten con áreas adecuadas que favorezcan su bienestar y crecimiento”, destacó.

El convenio beneficiará directamente a las niñas y los niños que viven con sus madres privadas de la libertad en los Centros de Ejecución de Sanciones del Estado. La iniciativa contempla la creación de espacios lúdicos y de esparcimiento que promuevan el aprendizaje temprano y el desarrollo integral en un entorno digno y adecuado.

A través de estos espacios, las niñas y los niños no solo podrán recrearse, sino también estimular su desarrollo psicomotor y cognitivo, favoreciendo su bienestar emocional y social en un entorno seguro y saludable. Asimismo, se fomentarán habilidades como la cooperación, la comunicación y la resolución de conflictos, al tiempo que se contribuye a reducir el estrés y la ansiedad asociados al contexto de reclusión.

La actividad lúdica permitirá estimular el pensamiento creativo, clave para el desarrollo cognitivo y emocional, además de fortalecer la salud física y mental. Todos los espacios estarán diseñados bajo criterios de seguridad e inclusión, considerando distintas habilidades y necesidades.