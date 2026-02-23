Economía, CEPAL y AISTAC realizan Misión Técnica para Análisis de Cadenas de Valor del Clúster Químico-Petroquímico

– Secretaria Ninfa Cantú Deándar destaca enfoque de cuádruple hélice, en el que industria, academia, gobierno y sociedad civil convergen para generar bienes colectivos y una comprensión moderna del desarrollo productivo regional

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 23 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la integración productiva regional, la Secretaría de Economía en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) junto con la y los presidentes municipales de la zona conurbada, anunciaron la Misión Técnica para el Análisis de Cadenas de Valor del Clúster Químico-Petroquímico del Sur del Estado, iniciativa estratégica impulsada.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, acompañada de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal; de los alcaldes de Altamira, Armando Martínez; y de Madero, Erasmo González; el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel; el jefe de Unidad de Comercio e Industria de CEPAL Nahuel Odonne; el presidente de AISTAC, Eliezer Garza y el presidente del CIEST, Marco Cortés sostuvieron en esta ciudad, un encuentro con los medios de comunicación para dar a conocer los alcances de esta estrategia conjunta.

“Este ejercicio técnico tiene como propósito realizar un diagnóstico especializado sobre la estructura y funcionamiento de las cadenas de valor del sector químico-petroquímico, con el objetivo de identificar restricciones estructurales, fortalecer la integración productiva regional y generar insumos estratégicos para el diseño de una política industrial territorial con enfoque moderno y colaborativo” explicó.

Al reconocer el compromiso y la disposición de las autoridades locales, Cantú Deándar destacó que el trabajo conjunto entre la administración del gobernador Américo Villarreal, CEPAL/ONU, iniciativa privada y gobiernos municipales responde a un enfoque de cuádruple hélice, en el que industria, academia, gobierno y sociedad civil convergen para generar bienes colectivos y una comprensión moderna del desarrollo productivo regional.

Por su parte, el jefe de Unidad de Comercio e Industria de CEPAL Nahuel Odonne dijo que el sector químico-petroquímico es estratégico para Tamaulipas y para México, ya que abastece de insumos esenciales a múltiples industrias prioritarias en el marco del Plan México. Su fortalecimiento tiene efectos multiplicadores en manufactura avanzada, energía, logística y comercio exterior.

El diagnóstico técnico estará listo en unos meses y permitirá a las empresas tomar decisiones estratégicas con mayor certidumbre y oportunidad, al tiempo que sentará las bases para un documento final con recomendaciones de política pública orientadas a fortalecer la competitividad del sur de Tamaulipas.

Las y los participantes de esta misión coincidieron en que existe una clara unión entre los organismos empresariales, los municipios y el Gobierno del Estado para impulsar de manera coordinada el desarrollo económico regional, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal, bajo una visión de integración productiva, sostenibilidad y prosperidad compartida.