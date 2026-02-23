Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas modernizará puertos y fronteras

*Nuevos puentes, aeropuertos y carreteras

*Honores a la Bandera le toca el turno a la Secretaria del Trabajo en la organización y desarrollo de la ceremonia

*Habrá firma de convenio para prevenir la trata infantil en Tamaulipas

En la reciente visita del gobernador Américo Villarreal Anaya a la capital de la Republica, se firmaron los convenios de inversión para nuevas instalaciones y proyectos que actualizaran a puertos y fronteras a partir del 2026.

Muy pronto conoceremos las obras, montos, y los alcances que habrán de gestionarse desde este año con recursos de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), lo que combinaran las formas, los ritmos y los procedimientos de la ida y vuelta entre dos países sobre suelo tamaulipeco. Pasaran trenes, autos y aviones de manera distinta en unos cuantos años por puertos, aeropuertos y puentes internacionales de nuevo y última generación.

Esto puede ser la última de las obras multisectoriales que marcaran la diferencia entre el gobierno de Américo Villarreal con otros anteriores.

Dentro de la agenda del mandatario tamaulipeco allá en la Ciudad del smog, se siguió tocando puertas donde se toman las grandes decisiones, impulsando infraestructura que detone crecimiento y fortalezca el futuro de Tamaulipas, expresó Villarreal Anaya.

NOTAS CORTAS

1.- En el próximo programa que usted ya conoce muy bien y a lo mejor ya lo escuchó “Diálogos con Américo”, habrá de abordarse desde ya temas sobre la nueva Escuela Mexicana, humanista y tradicional que en Tamaulipas se ha vivido desde la década de los años 60s. Se recuerdan de aquel entonces las rondas infantiles y juegos tradicionales; la orquesta típica tamaulipeca y el corrido del cuerudo tamaulipeco en tiempos del gobernador Dr. Norberto Treviño Zapata (1957-1967).

2.- Este lunes 23 de febrero por la mañana se combinaran temas educativos y laborales, toda vez que le toca el turno a la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado la organización y desarrollo de la ceremonia de Honores a la Bandera a cargo del titular de esta dependencia Luis Gerardo Illoldi Reyes, donde se refrenda el respeto a los valores cívicos y al trabajo que realiza este Gobierno de la Transformación. La cita es en el Polyforum Victoria en punto de las 8:00a.m.; hay que estar 30 minutos antes.

Por cierto, durante los Honores a la Bandera habrá de desarrollarse la firma de convenio “CITI” (Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil), encabezado por el gobernador del estado Dr. Américo Villarreal Anaya, el titular de esta dependencia que la preside y otros organismos más. El objetivo es reforzar las acciones para erradicar, prevenir y combatir la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas.

3.- Este fin de semana anduvimos por la Ciudad de Reynosa e hicimos un sondeo aleatorio de preferencias electorales de quien les gustaría que fuera su próximo presidente municipal por Morena, y resultó hasta hoy como puntero y favorito Marcelo Olán. Y eso que falta tiempo para que arranque formalmente el proceso electoral 2026-2027.

Por si no lo sabe, Marcelo Olán es el actual Director de Oficinas Fiscales del Estado, cuenta con una fundación denominada (MOM) para apoyar a los que menos tienen allá en Reynosa y allende las fronteras, con un trabajo solidario y humanista que responda a las necesidades reales de las comunidades. En pocas palabras, MOM, es auténtico, tiene carisma, es raza, cae bien y en estos tiempos de transformación cuenta mucho, por lo que a MOM no lo pierda de vista en el futuro inmediato. Así va allanando el camino directo a conquistar el Palacio Municipal de esa Ciudad fronteriza, ubicado en la calle Morelos No. 645, entre Hidalgo y Juárez.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.