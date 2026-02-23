Consolidan trabajo en conjunto entre Gobierno del Estado y Federación la infraestructura educativa en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Febrero 23 de 2026.- El Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya destaca su trabajo en conjunto con la Federación para consolidar la educación en Tamaulipas mediante una inversión histórica en infraestructura y equipamiento escolar.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, respaldó lo señalado por el gobernador al destacar que el Estado ha invertido, hasta 2025, mil 500 millones de pesos en el fortalecimiento de la infraestructura educativa de la entidad.

“Nos hemos trazado el objetivo de dignificar los espacios educativos con mejores instalaciones, espacios y equipamiento en los planteles escolares”, refirió el secretario.

Destacó que estos recursos se han destinado a la construcción de nuevas aulas, rehabilitación de edificios, impermeabilización, modernización de servicios sanitarios, instalación de sistemas eléctricos y equipamiento tecnológico, beneficiando a estudiantes de preescolar, educación básica, media superior y superior en todas las regiones del estado.

Asimismo, Cepeda Anaya señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno de México ha permitido optimizar recursos y ampliar la cobertura de los programas de infraestructura educativa, priorizando planteles ubicados en zonas rurales y de mayor vulnerabilidad social.

Con estas acciones, dijo, la actual administración estatal refrenda su visión humanista de transformar la educación a través de la colaboración institucional, fortaleciendo el presente y futuro de las y los tamaulipecos.