Retiran publicidad obsoleta de equipamiento urbano

Con la finalidad de mejorar la imagen de las calles, l Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano llevó a cabo el retiro de publicidad obsoleta que se encontraba instalada en la en el equipamiento urbano.

Estas acciones permiten mejorar la imagen urbana, reducir la contaminación visual y fortalecer el orden en nuestros espacios públicos, contribuyendo a que las calles de Soto la Marina sean más seguras y agradables para todos.

De esta manera, el Gobierno de Soto la Marina sigue trabajando con responsabilidad para cuidar cada rincón del municipio y brindar a las familias marsoteñas un entorno más digno y organizado.