Realizan SSPT e ISSSTE campaña de vacunación contra el sarampión

-Se aplicaron más de 300 dosis a población entre 19 y 49 años.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 21 de 2026.- Con la finalidad de prevenir contagios de sarampión en la S ecretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) personal Departamento de Salud de esta dependencia en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) llevaron a cabo una campaña de vacunación.

Para ello, se instaló un módulo frente al Departamento de Salud del Complejo Estatal de Seguridad Pública, sin embargo, con la finalidad de facilitar el acceso a personal de todas las áreas, sin descuidar sus funciones, un módulo itinerante recorrió los diferentes edificios del complejo.

De acuerdo a la jefa del Departamento de Salud de la SSPT, Martha Arantza Calderón González, para esta campaña se contó con 300 dosis y se dirigió a la población entre 19 y 49 años, o mayores que no tengan la certeza de contar con inmunidad por vacunación o contagio previo.

Para las personas que no pudieron aplicarse la dosis en esta jornada, aseguró que se tiene prevista una segunda campaña programada para los días 26 y 27 de febrero del presente año en un horario de 10:00 a 15:00 horas; teniendo en cuenta contraindicaciones como: haber presentado fiebre y uso de antibióticos en la última semana; sospecha de embarazo o encontrarse gestando; no estar lactando y no embarazarse durante los seis meses posteriores a la fecha de aplicación.

“El llamado es que se vacunen, la prevención es muy importante, ya lo hemos vivido con otras epidemias o pandemias, vamos a evitarlas complicaciones que genera esta enfermedad”, manifestó.

Asimismo, en caso de presentar síntomas como fiebre, aparición de manchas (sarpullido o rash) en cuello y rostro, así como las manchas de koplik en la boca, exhortó a acudir a consulta, reiterando que esta es gratuita en el Departamento de Salud de esta dependencia las 24 horas del día y los siete días a la semana.