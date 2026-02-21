Realizan primera reunión de trabajo con Empresas Operadoras de Petróleo y Gas rumbo al Clúster Energético

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 20 de 2026.- Como parte de los objetivos trazados por el gobernador Américo Villarreal en la colaboración entre el sector público y privado para el impulso de los proyectos estratégicos en el estado, se realizó la primera reunión de trabajo con Empresas Operadoras de Petróleo y Gas, rumbo a la Conformación del Clúster Energético en Tamaulipas.

El encuentro tuvo la participación del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, de la subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas, Carolina Martínez Molano, de la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, Mariana Álvarez Quero y del subsecretario de Hidrocarburos de la SEDENER, Gobirish Mireles.

A la convocatoria acudieron los principales actores del petróleo y gas en Tamaulipas, incluyendo empresas operadoras, proveedurías, certificadoras, clústeres, cámaras de comercio y empresariales, así como diversas empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos y con un interés por impulsar la industria energética en el estado.

Ángel Jiménez, dijo que este espacio fue clave para el acercamiento, generación de vínculos y diálogo con el propósito de fortalecer las cadenas de proveeduría que la industria energética requiere en Tamaulipas y que contribuirán a consolidar a muchas pequeñas y medianas empresas del estado, generando más y mejores inversiones y mayores oportunidades de empleo.