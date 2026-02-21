Promueven alianza estratégica para reciclar baterías de Ion-Litio y proteger el entorno

-El Gobierno de Tamaulipas a través de la SEDUMA participó en un taller técnico para analizar los beneficios, retos y viabilidad de la logística inversa en el manejo seguro y destino final de baterías de Ion-Litio en la región noreste

Monterrey, Nuevo León.- Febrero 20 de 2026.- El manejo responsable de residuos tecnológicos comienza a perfilarse como una oportunidad real de bienestar para las familias del noreste del país. En ese contexto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) participó en el Taller de Vinculación y Planeación Estratégica para la logística inversa de Baterías de Ion-litio (BIL), realizado en Nuevo León, con el objetivo de socializar y validar los resultados de un estudio técnico que busca establecer un modelo piloto para su recolección, seguimiento y manejo seguro.

El encuentro reunió a representantes del sector público, iniciativa privada, academia y organismos no gubernamentales, quienes analizaron avances de la investigación, el panorama internacional, el marco legal y de política pública vigente, así como los resultados esperados. Entre los temas abordados destacaron la instalación de centros de acopio, transporte especializado, almacenamiento, procesos de reciclaje, valorización de materiales e incentivos fiscales que permitan cerrar el ciclo de vida de estos componentes.

Durante su participación, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, subrayó la dimensión social de este reto emergente ante el crecimiento de la electromovilidad, los sistemas de almacenamiento energético y el uso cotidiano de dispositivos electrónicos.

“Hablar de desarrollo es, sobre todo, hablar de responsabilidad con nuestra gente. Porque el bienestar de las familias no depende únicamente de lo que construimos hoy, sino de las decisiones que tomamos para proteger el mañana”, expresó.

Añadió que cada vehículo eléctrico o herramienta que utiliza este tipo de energía representa una alternativa hacia modelos más limpios, pero también plantea el reto de su disposición final, “no se trata solo de atender un residuo, sino de transformar un desafío ambiental en una oportunidad de innovación, inversión y desarrollo para toda la región noreste”.

Saldívar Lartigue señaló que en Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsa una visión humanista que coloca al centro a las personas, promoviendo acciones de economía circular donde el desarrollo productivo avance de la mano con el cuidado del entorno.

Durante el evento, participó la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto, quien destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el sector empresarial para consolidar un plan de economía circular que permita dar un destino final adecuado a las baterías al término de su vida útil.

El desarrollo energético de México exige apostar por nuevas tecnologías, sin perder de vista el compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Desde la región noreste del país, hoy se construyen las bases de un modelo que impulse oportunidades, fortalezca el empleo y promueva un crecimiento sostenible en beneficio de las comunidades.