POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La presidenta Claudia Sheinbaun ha puesto el dedo en la llaga al abordar el tema de las “super” jubilaciones, a donde se han canalizado históricamente miles de millones de pesos del erario público, que provienen de los impuestos que pagamos los mexicanos y que debieron tener un mejor aprovechamiento en construcción de escuelas, medicamentos, hospitales y otros servicios.

Las jugosas jubilaciones que ostentan la clase dorada, lanzarán de un momento a otro al escenario público, a personajes de la esfera política que se han beneficiado injustificadamente con este recurso. Tamaulipas tiene ya, a su primer actor en esta puesta en escena, se trata del Tampiqueño José Ángel Gurría Treviño, una de las figuras de mayor trayectoria en el servicio público en el escenario nacional, razón por la cual, a estas alturas debe contar con un sólido capital. La pensión que hoy ostenta, y que está sobre la mesa de discusión, tenga usted la seguridad que no la necesita.

Esta clase de pensiones son muchas, hace poco tiempo fue escándalo, el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción quien ha recibido docenas de millones de pesos del erario público durante 20 años, tras la muerte de su esposo; que luego se supo fue un suicidio y no accidente, en cuyo caso no procedía estos pagos que mañosamente consiguió en su beneficio, y no fue por ignorancia, sino por así convenir a sus intereses.

Casar en los últimos tiempos, ejerció desde su trinchera, oposición al régimen de López Obrador. Ella fue funcionaria de alto nivel en el gobierno de Vicente Fox, y por eso su postura fue vista con escepticismo. No sabemos en que quedó el asunto, pero júrelo que debe estar pensionada, por eso el silencio.

La cuestión es que la presidenta Sheinbaum está dando una fuerte sacudida al árbol, y estaremos viendo caer a muchos personajes, provenientes de un alto nivel. Ojalá que los temas sobrepasen a lo mediático y lleguen a los tribunales, para recuperar algo de los recursos injustificados aplicables a pensiones, para ser reorientados a necesidades del sector salud, educación y seguridad, los renglones más prioritarios.

Esperemos que la presidenta Sheinbaum además de actuar contra estas jubilaciones excesiva, y muchas de ellas ilegales, siente las bases legales, para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro; uno de los puntos visibles desde ahora, en esa reconfiguración de la ley, debe ser la edad de retiro, porque hay casos detectados, cuyo beneficio aplicó a partir de los 43 años. En fin, el tema está sobre la mesa de discusión.

MAGALY, FAVORITA PARA COMPETIR POR ALCALDÍA DE REYNOSA. – La diputada local Magaly Deándar Robinson marcha con paso firme en las preferencias ciudadanas ante el proceso electoral de 2027 cuando los reynosenses elegirán la primera autoridad municipal. La casa encuestadora INDEMERC realizó un sondeo en este mes del 13 al 15, mediante entrevistas telefónicas en un primer ejercicio de evaluación, que la posicionó como favorita de los habitantes de ese punto fronterizo.

Magaly es una mujer carismática, accesible, que ha logrado mantener un puente de comunicación con el electorado que la privilegió en 2024 y la instaló en la curul que hoy ostenta. Actualmente supera a otros aspirantes internos, lo que le da una ventaja muy significativa, descrita por la encuesta de referencia como arrasadora.

Reynosa ya tuvo una mujer como alcaldesa en la persona de Maki Ortiz por el PAN, eso fue en el pasado reciente, y primera ocasión en que el género femenino se impuso en las urnas, incluso la reeligió; antes Tinita Icaza de Contreras fue candidata del PRI a esta posición, pero perdió ante Ernesto Gómez Lira del PARM, fue un proceso electoral complejo, a grado tal que tuvo que intervenir la Secretaría de Gobernación para concluir el proceso.

Por lo pronto Magaly Deándar cuenta con un respaldo social amplio, es una persona que incluso antes y después de ser diputada, ha contado con el respaldo popular de los reynosenses, esto es observado y está siendo valorado por Morena, donde se proyecta una tendencia que la instala como favorita en la competencia municipal que está por venir.