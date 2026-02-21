Positiva respuesta de la sociedad a la jornada de vacunación antirrábica, sarna, baño garrapaticida y esterilizaciones de mascotas en el CBTA 271

Positiva fue la respuesta de la sociedad a la jornada gratuita de vacunación antirrábica y sarna, baño garrapaticida y esterilizaciones de mascotas en el CBTA 271, que este jueves se puso en marcha en el CBTA 271 de Soto la Marina, donde se contó con el apoyo del Distrito 11 con sede en Padilla de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

El encargado de la Dirección del CBTA 271, Ing. Leonel Córdova Montes, fue quien confirmó lo anterior, agregando que la coordinación de las esterilizaciones d elas mascotas estuvo a cargo del Medico Isidro Calderón, además de que se contó con el apoyo de estudiantes de la carrera de técnico agropecuario, bajo la coordinación del Lic. Alejandro Eruviel, del Módulo Profesional Agropecuario.

Se dio a conocer que en este primer día de jornada se habían atendido 40 mascotas entre perros gatos con vacuna antirrábica y baño garrapaticida, así como 10 en cirugía de esterilizaciones.

El Médico Isidro Calderón dio cuenta que este jornada lleva entre otras cosas la protección de las mascotas, que se refleja al mismo tiempo hacia las personas, ya que en el caso de la vacuna antirrábica se les protege ante la próxima llegada de las altas temperaturas, que es cuando se incrementan los casos de esa enfermedad