Ofreció Glynnis festejó del Amor y la Amistad

Gran festejo por el Día del Amor y la Amistad ofreció la presidente municipal, Glynnis Jiménez Vázquez a la sociedad marsoteña el pasado 14 de febrero, ya que con un gran baile se celebró tan importante fecha en la explanada de la plaza principal.

Fue un gran baile amenizado por la Sonora Candelosa, que fue muy disfrutadas por los cientos de asistentes al festejo.

Y como parte del impulso que el gobierno de Glynnis Jiménez Vázquez brinda a los emprendedores, se instaló la Expo San Valentín 2026, la cual ofrecieron distintos artículos para motivar el consumo local.

La Alcaldesa visitó los locales de la Expo y saludo a los emprendedores, así como a las familias que se dieron cita para celebrar el Día del Amor y la Amistad.