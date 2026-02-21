Locales

Inició la Cuaresma con la imposición de cenizas

Este pasado miércoles 18 de febrero inició la Cuaresma, considerada como tiempo de preparación espiritual para la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que se celebra el viernes 3 de abril.

Durante la imposición de la Ceniza, el sacerdote pronunció una de las frases: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”.

La Cuaresma es “el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para la preparación de la fiesta de la Pascua. Es un tiempo para la renovación de las promesas bautismales en Pascua de Resurrección mediante la oración, la limosna y el ayuno”. Es una oportunidad especial para la vivencia de la caridad en clave de escucha de la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación

