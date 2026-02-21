Locales

Gestiona proyectos la Alcaldesa con la Secretaria de Bienestar

Importante de reunión de trabajo sostuvo la presidente municipal, Glynnis Jiménez Vázquez con la Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, con quien dialogó sobre proyectos de infraestructura social.

Durante la reunión, la Dra. Silvia Casas González ratificó a la Alcaldesa, que desde Secretaría de Bienestar Social se continúa trabajando de manera coordinada, en este caso con los Ayuntamientos, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar acciones que fortalezcan el bienestar de las familias tamaulipecas.

Con lo anterior se ratifica la excelente relación del Gobierno de Soto la Marina con la administración gubernamental del Dr. Américo Villarreal Anaya.

