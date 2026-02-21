Por: Raúl Terrazas Barraza

Abajo pensiones caras

Probablemente nadie esté en desacuerdo que se retiren las pensiones de abuso que tienen muchos exfuncionarios federales del Gobierno de la República, porque al final de cuentas, ya no trabajan y el gobierno debe dejar de mantenerlos, entre otras cosas, porque cuándo tuvieron cargos de primer nivel se les pagó demasiado bien.

La determinación de la presidenta de la República para proceder a la reducción de las pensiones en un 50 por ciento, no ha recibido críticas, es más, hay quienes respaldan su decisión, al tiempo que llega al terreno de las discusiones la idea de que se les ponga una fecha de caducidad, esto es, que el monto a la mitad sea por seis o 12 años, no más.

También en las mesas de café en las que el tema es comentado creen que, el tiempo de la pensión debe ser igual que los años en los que desempeñaron los cargos que les fueron conferidos en los últimos dos sexenio antes de ingresar a la lista de pensionados por el Gobierno de la República.

El punto es que, la generalidad de los mexicanos, dejan de trabajar en alguna parte y, les va demasiado bien a aquellos que los liquidan conforme a la Ley y en casos de pensiones, solo unos cuántos cumplen los criterios de las Leyes laborales tanto de sector público como de la iniciativa privada, por tanto, no es parejo el asunto, así que, el respaldo a la reducción a la mitad de las pensiones y la idea de establecerles fecha de caducidad, en automático tiene el respaldo ciudadano.

Ahora bien, si ya hay revisiones de esta naturaleza en el Gobierno de la República, la lógica dicta que pronto el tema escalará a los Gobiernos de las entidad y a los Ayuntamientos, por aquello de que, hubiese pensionados muy favorecidos y desde hace mucho tiempo, en el entendido de que, no deberían de existir, excepto que fuera para los exgobernadores.

Recomendable sería también que, para concretar la decisión, no se exhiba a quienes han abusado de las pensiones, porque entonces se perdería el fin primero de la acción, que es reducir los gastos de la administración federal y se convertiría en una forma de sacar jugo político a algo que la ciudadanía vio con buenos ojos y apoyó. Pudiera ser también que solo se hable de los montos que se ahorraron al reducir al 50 por ciento las pensiones a quienes sirvieron en alguna época al país.

Desde luego, el del pasado reciente en el Tamaulipas radicado en Dallas, Texas desde el 2022, se autoasignó camionetas de primera, escoltas y auxiliares que son pagados por el actual Gobierno, por tanto, una cláusula, inciso, articulo bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies, undecies o de cualquier denominación debería de estipular que los apoyos a los exgobernadores, se darán solo cuando radiquen en el territorio nacional, no en el extranjero como sucede con Francisco García.

Los otros

Después del mediodía, los trabajadores de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y que ocupan la Torre vieja, ubicada cerca del edificio del Poder Judicial, tuvieron que salir debido a un fuerte olor a gas detectado en los pisos intermedios.

El edificio forma parte del Complejo Revolución Verde que fue construido a fines del sexenio de Don Enrique Cárdenas González, es decir, a principios de los años 80, hace 46 años y desde entonces ha albergado a muchas dependencias del Gobierno del Estado, sin que nunca pase nada, excepto la necesidad de cambiar vidrios dañado por el paso del tiempo y el mantenimiento adecuado para mantener la funcionalidad.

Los elevadores quizá, son las que mayor mantenimiento han recibido, incluso, de acuerdo con información de personas que tienen muchos años de trabajar allí fueron reemplazados al menos en tres ocasiones, mismas que equivalen en promedio a 15 años entre una y otra.

Al final de cuentas, tras el desalojo de este viernes al mediodía, hubo el aviso de que todo estaba ya dentro de la normalidad, solo que, para la hora en que se avisó, ya la mayor parte de las y los trabajadores terminarían su jornada laboral, así que, solo acudieron a cumplir con el registro de sus salidas de conformidad al reglamento interno de recursos humanos.

Cuando cumplir con las Leyes implica la participación de aquello que deben de observarlas, es meritorio al doble. Dicho de otra manera, si cumplir genera satisfacción ciudadana, participar en ello, dejará doble satisfacción a las personas, es el caso de la colaboración que la CANIRAC de Victoria que preside Jesús Gómez González, porque sus representados, unos dos centenares de restaurantes, verán como sí resolver el problema de las grasas en los drenajes.

Por norma, los restaurantes deben de colocar trampas en sus salida a los drenajes de las ciudades, sin embargo, como eso requiere de trabajo y hasta invertir en alguien que realice la acción, siempre se deja de lado y, cuando las autoridades sanitarias observan el incumplimiento de la norma, sobreviene la molestia.

La colaboración que otorga CANIRAC tanto a la COMAPA, el Ayuntamiento y a la autoridad sanitaria, debe convertirse en ejemplo estatal, para que, en el resto de las ciudades, las Cámaras que agrupan a los propietarios de restaurantes y desde luego la Cámara Estatal, promuevan la colocación y limpieza de las trampas de grasa, porque uno de los grandes problemas de los drenajes que enfrentan las COMAPAS, es la obstrucción de las tuberías, al grado que llegan a reventarse y para repararlas deben de invertir muchos recursos.

Gómez González, pone el ejemplo de participación al señalar que buscará que sus agremiados cumplan de manera estricta la disposición establecida en las Leyes, con la finalidad de contener la contaminación tanto al interior como al exterior de los negocios, porque, de esa forma, también se protegerá el medio ambiente y apostarán por insumos que no propicien afectaciones a los drenajes.