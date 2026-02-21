Locales

Entregan jóvenes cenecistas reconocimiento a ex líder de la CNC Rodrigo Manzano Alcocer

41 min ago
Menos de un minuto

Un más que merecido reconocimiento es el que le entregó el dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista en Tamaulipas, Ángel Arellano González al ex líder de la CNC en Soto la Marina, Rodrigo Manzano Alcocer…

“De esta manera es como los jóvenes Agraristas del estado reconocemos de una manera sencilla pero de todo corazón el trabajo realizado en su momento, por parte de quienes han tenido la responsabilidad de estar al frente de nuestra organización cenecista en municipios, como el nuestro”, indicó el líder juvenil Agrarista del estado…

“En fechas próximas seguiremos reconociendo la labor que han desarrollado otros compañeros líderes y dirigentes , en beneficio de las familias del campo,” expresó Ángel Arellano González.

