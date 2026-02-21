Busca COMAPA tomas clandestinas de agua: Ya detectaron una

Con el firme compromiso de garantizar un servicio justo y equitativo para todos los usuarios, la COMAPA SOTO la Marina lleva a cabo un programa de visitas de revisión del estado de las tomas domiciliarias, con el objetivo de detectar posibles conexiones irregulares o tomas clandestinas.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de supervisión que busca fortalecer la cultura de la legalidad, evitar el desperdicio del vital líquido y asegurar que cada usuario cumpla con sus obligaciones conforme a la normatividad vigente.

Como resultado de este programa, se detectó a un usuario que realizaba una conexión clandestina, incurriendo en un acto ilícito que afecta directamente nuestro organismo operador y a la ciudadanía en general.

El usuario fue debidamente notificada sobre la irregularidad y el abuso que venía cometiendo, iniciándose el procedimiento correspondiente conforme a la ley.

Reitera la COMAPA que estas revisiones continuarán de manera constante en distintos sectores del municipio, invitando a la población a regularizar su situación y evitar sanciones.

La COMAPA hace un llamado a la conciencia ciudadana para cuidar el agua, cumplir con los pagos correspondientes y denunciar cualquier anomalía, ya que el agua es recurso de todos y su uso debe ser responsable y legal.