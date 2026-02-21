Brillante ceremonia del Concurso de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra del Sistema COBAT

Brillante fue la ceremonia de recibimiento de los contingentes de alumnos de distintas coordinaciones de zona del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, que participaron en el Concurso de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra, que tuvo como sede esta población de Soto la Marina, teniendo como anfitriones los ganadores de la etapa interna, que fue el CEMSADET 32 de Abasolo.

La ceremonia la encabezaron la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez y el CP Víctor Manuel González Salum, Director General del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, acompañados por el Coordinador de la Zona 4, Lic. Jorge Alberto Ojeda Perdomo, coordinadores del resto de zonas del estado, así como de miembros del jurado calificador, entre ellos Maestres del Sector Nava La Pesca.

La bienvenida a los participantes estuvo a cargo de la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, quien dijo que era un orgullo para Soto la Marina que el Concurso Estatal de Escoltas y Bandas de Guerra se celebrara en esta población, deseándole éxito a los participantes.

Cabe hacer mención que antes de la ceremonia inaugural del concurso hubo un desfile de los contingentes de escoltas de bandera y bandas de guerra, quienes llegaron hasta la explanada municipal para el acto oficial de bienvenida.