Asisten a capacitación a Nuevo Laredo Procuradores de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Soto la Marina

La Lic. Alexia Marlene Hernández Córdova y el Lic. Fermín Eduardo Arellano Pesero participaron, en Nuevo Laredo en la Capacitación Estatal de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los Sistemas DIF Municipales, donde se contó con la asistencia de casi la totalidad de representantes municipales.

La participación de los representantes locales de dicha procuraduría en la capacitación les permitió fortalecer estrategias y compartir buenas prácticas para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.

En el evento se contó con la presencia de la Lic. Fabiola Salas Ambriz, Procuradora Federal del Sistema Nacional DIF y del Lic. Jorge Alberto Galván Garcés, Procurador Estatal del DIF Tamaulipas, a quienes se les reconoce por sumar esfuerzos en favor de las niñas, niños y adolescentes.

Por parte del DIF Soto la Marina a cargo de la Lic. María Fernanda Jiménez Vázquez, se reconoce que en Tamaulipas se avanza con el respaldo de la Dra. María de Villarreal y del Gobernador Américo Villarreal , reafirmando el compromiso desde Soto la Marina para trabajar de manera coordinada, en todos los programas de beneficio social.