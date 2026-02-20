Promueve SET enseñanza de Lenguaje de Señas Mexicano en escuelas de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 20 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) respalda la iniciativa que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado para la enseñanza del Lenguaje de Señas Mexicano en las escuelas de la entidad, expresó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“Hay una iniciativa, me han platicado, en la Comisión de Educación, y bueno, yo creo que va a ser una magnífica idea que nos pueda ayudar también el Congreso del Estado para dotar de una ley, una iniciativa que pudiera ser que ya diera carta de nacionalidad en las escuelas —creo que Tamaulipas sería pionero— al aprendizaje de quienes lo quisieran”, enfatizó.

Explicó que, de concretarse la propuesta que están analizando los legisladores locales, sería factible que fuera una clase opcional en todas las escuelas de la entidad para aquellos estudiantes que deseen aprender este lenguaje.

“Así como hay el club de guitarra, el club de atletismo, que hubiera en todas las escuelas, incluso en las de jornada extendida. Lo tenemos ya en algunas, pero el compromiso de un servidor es analizar y ver; estaré muy en contacto con el municipio de Tampico, que está haciendo cabeza en esto, cómo lo podemos empujar a través de esta iniciativa”, puntualizó.

Entrevistado posterior a la entrega de constancia de alfabetización a personas de la comunidad sorda por parte del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), con apoyo del Sistema DIF Tampico, Valdez García reconoció el trabajo realizado por el Gobierno Municipal de Tampico para visibilizar a este grupo de personas e impulsar el uso del Lenguaje de Señas Mexicano.

Resaltó que, como el mismo gobernador Américo Villarreal Anaya lo ha expresado, la política pública que surge desde debajo, desde la comunidad, es la más efectiva, como es el caso de la comunidad de personas sordas, y que, uniendo esfuerzos entre el Gobierno Estatal y Municipal, se obtienen mucho mejores resultados.

“Son los proyectos que se multiplican; entonces, nos llevamos el compromiso como Secretaría de Educación al vivir esta graduación tan bonita. Estamos platicando de cómo potenciarlo, de cómo multiplicarlo, de cómo hacer que en todas las escuelas se vaya conociendo el Lenguaje de Señas Mexicano”, subrayó.