Impulsa SET mediante Congreso Internacional formación especializada de docentes y directivos en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 20 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), dentro de las iniciativas que contempla la estrategia Tamaulipas Educa, impulsa la gestión y el liderazgo educativo en la entidad, en esta ocasión a través de la realización del ‘XI Congreso Internacional de Gestión y Liderazgo Educativo’, en el que participaron directivos, docentes, rectores, directores generales de organismos públicos descentralizados y tomadores de decisiones comprometidos con la mejora educativa.

En representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, inauguró los trabajos, donde destacó que hablar de liderazgo educativo es hablar del rumbo de las instituciones, subrayando que una escuela no avanza por inercia, sino cuando existe dirección, visión y conducción clara.

“Hoy enfrentamos desafíos distintos: transformación digital, nuevas dinámicas sociales, incorporación de inteligencia artificial y comunidades escolares cada vez más exigentes. Todo ello demanda directivos preparados, con criterio, equilibrio y capacidad para tomar decisiones informadas”, enfatizó.

Destacó que el liderazgo directivo no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad estratégica que impacta directamente en la cultura institucional, la organización del trabajo docente y la experiencia formativa de miles de estudiantes.

Aseguró que el congreso representa una oportunidad de fortalecimiento profesional que promueve no solo la escucha, sino el diálogo, el intercambio de experiencias y la adquisición de herramientas concretas para mejorar la gestión diaria de las instituciones educativas.

Subrayó que, bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y con la conducción del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, la SET reafirma que la mejora educativa comienza por fortalecer a quienes dirigen las escuelas, impulsando un liderazgo con responsabilidad, ética y compromiso social.

En el congreso participaron instituciones como COBAT, CONALEP, ITACE, universidades tecnológicas y politécnicas, así como organismos de ciencia y tecnología, quienes fortalecen el desarrollo profesional, la toma de decisiones basada en datos y la construcción de comunidades educativas con visión de futuro.

Durante la inauguración se reconoció el trabajo de la Asociación de Directores Escolares de México por su contribución a la profesionalización de los liderazgos educativos a nivel nacional, así como el respaldo del Gobierno Municipal de Tampico por su apoyo a las iniciativas que fortalecen la educación y el desarrollo profesional en la región.