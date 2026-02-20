Por: Raúl Terrazas Barraza

Movilización a favor de la vacunación

Es muy fácil darse cuenta que hay una gran movilidad desde el sector público, para hacer que la participación social se convierta en la mejor herramienta que permita evitar casos de sarampión mediante la vacunación.

La razón, es muy sencilla, vacunarse es prioritario para que no haya casos de esa enfermedad que ya había sido erradicada en México y en casi todo el mundo, debido al apego de las generaciones a la inmunización. El asunto es que, se dejó de hacer en los mismos niveles alcanzados y ahora resulta que puede convertirse en un grave riesgo epidemiológico.

Hace unos días, el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, quien sabe de vacunas, prevención y datos epidemiológicos al cien por cien, debido a su incursión directa por muchos años en asuntos de salud, solicitó a las y los tamaulipecos vacunarse, para prevenir las enfermedades que son evitables por la inoculación de biológicos atenuados que están listos para defender al organismo cuando llega a entrar un virus conocido por ellos.

El llamado del titular del Poder Ejecutivo, tuvo una especie de apoyo urgente para mantener en buen nivel los indicadores de salud pública de Tamaulipas y, es bajo ese esquema que, en los últimos días brigadas de los Distritos de Salud que son parte de la Secretaría de Salud que dirige el Doctor Vicente Hernández Navarro y de las Unidades de primer nivel de Atención, se desplazan a infinidad de sitios en los que se llevan a cabo actividades de cualquier área de la administración estatal y federal.

Puede verse además que, las empresas del sector privado, cualquiera que sea su giro y desde luego las instancias educativas de todos los niveles promueven la vacunación contra el sarampión, influenza, neumococo, tétanos, tos ferina y todas las que compre el esquema nacional, mismas que deben de quedar registradas en las cartillas de vacunación que cada niño o adulto tiene.

La movilidad en micro canteado hacia macro, de la manera en que se realizar, impulsada por líderes de instituciones, como sucede en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ya que, el Rector Dámaso Anaya Alvarado, en sus recorridos por las Facultades y Unidades Académicas, tras presidir sus reuniones de trabajo con estudiantes, docentes y directivos, invita a todos a participar en la jornada de salud a través de la brigada de salud integral que se instaló en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán.

Además de las vacunas que fueron objeto de llamado por parte del Gobernador Villarreal Anaya, en la UAT, las Brigadas de Salud Integral ofrecen servicios de toma de signos vitales, como, presión arterial, pulso, glucosa, oxigenación y entregan medicamentos desparasitantes y de ribete, traen una campaña de Lentes con Corazón que va más allá de la comunidad universitaria, porque se apoyará a familiares cercanos de los estudiantes, docentes y trabajadores de la institución

En verdad una fuerte movilización a favor de la salud pública, evitar enfermedades prevenibles por vacunación y activar a grupos institucionales, sociales, empresariales, universitarios y asociaciones de toda índole, permite ver un nuevo enfoque a favor de la salud, mismo que es garantía de éxito, porque cada persona inmunizada y atendida mediante brigadas de salud integral, es una persona que tendrá mejor salud.

El doctor Hernández Navarro su equipo de colaboradores, realizaron el pasado fin de semana intensas jornadas de promoción de la salud y la vacunación, de manera especial en Reynosa y Matamoros, ya que, en esos lugares, se habían registrado los niveles menos adecuado de vacunación, obteniéndose como resultado de la movilización a favor de la prevención que más se encuentren vacunados y por tanto protegidos contra el sarampión.

Debiera ser muy sencillo trabajar a favor de la salud, sin embargo, la participación comunitaria cada vez es menor y que, bueno que haya más llamados desde el Palacio de Gobierno, para que toda la gente, como luego dicen, se ponga las pilas y pueda evitarse la incidencia de enfermedades debidas a la falta de vacunas o las otras, esas que son la principal causa de muerte, cáncer, hipertensión, diabetes, dislipidemias, sobrepeso y obesidad, hígado graso, afecciones en los riñones y osteoporosis que pueden bajar su incidencia en la medida que haya más participación social para cambiar un mucho las preferencias alimentarias y los inadecuados estilos de vida.

Los responsables de las áreas de vacunación tanto de la Secretaría de Salud, del IMSS-Bienestar, IMSS de los trabajadores, ISSSTE, Hospitales Navales, del Ejército y de PEMEX, saben de la importancia que tiene esta movilización a favor de la vacunación.

En primera, porque es la mejor oportunidad para recuperar el porcentaje perdido en materia de cobertura en los últimos siete u ocho años, ya que, de más de un 98 por ciento cayó a niveles nunca vistos de menos del 70 por ciento de la población y después porque Tamaulipas podría ser la entidad que pulverice la acción de los antivacunas que permeó en el Mundo para mal, pues debido a ello comenzaron a aparecer casos de enfermedades que ya no existían como el sarampión.