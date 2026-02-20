Fortalece Salud atención a pacientes a través del programa Tablero de Control de TB

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 20 de 2026.- Como parte de las estrategias de atención para los casos de tuberculosis registrados en Tamaulipas y aunado al programa TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) la Secretaría de Salud implementa el programa Tablero de Control de TB.

Lo anterior lo informó el jefe del Departamento de Prevención y control de SIDA/ETS y Micobacteriosis, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, al detallar que este programa consiste en utilizar la tecnología a través de una aplicación, en donde se tienen registrados a los pacientes detectados con la enfermedad, y que además de realizar vistas de supervisión, se llevan a cabo videollamadas para asegurar que el paciente se aplica el medicamento de manera adecuada.

“Estamos iniciando con esta estrategia, para mantenernos en contacto todos los días con los pacientes que se han detectado con la enfermedad y con ello evitar situaciones como que el tratamiento no funcionó, ya que se presentan situaciones que se les olvida tomarse la dosis correspondiente, lo que hace que se interrumpa y pierda su función”, explicó Hernández Rodríguez.

Dijo que el tratamiento consiste en la toma diaria de su dosis durante seis meses, y con las gestiones que ha hecho el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, se cubren las necesidades de los 1,721 pacientes que actualmente presentan este padecimiento en el estado, así como para llevar a cabo la búsqueda intencionada de casos.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones y puede llegar a contagiar hasta 15 personas, ya que se transmite de persona a persona a través del aire. Afortunadamente se cuenta con el tratamiento que es muy efectivo, siempre y cuando la persona se lo tome de la forma indicada.

Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. “Todos hemos hecho contacto con la bacteria de la tuberculosis, pero no nos ataca porque tenemos el sistema inmunológico sano, pero cuando pasamos un periodo de debilidad e inmunodepresión, se llega a presentar”, puntualizó el jefe del Departamento de Prevención y control de SIDA/ETS y Micobacteriosis, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez.