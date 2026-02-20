EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues falleció Don TOCHO RUIZ a inicios de esta semana víctima de una delicada enfermedad que lo estaba agobiando de un tiempo a la fecha…Fue Don TOCHO un hombre de familia y de trabajo, además muy religioso de la fe católica al lado de su esposa y es que en sus últimos años colaboró muy cerca de los asuntos de la comunidad eclesiástica de nuestro municipio…Fue un hombre próspero en su vida económica, lo que le permitió vivir de manera decorosa durante la mayor parte de su vida…En paz descanse…En otro orden de ideas me comentan que ya son más de 1,200 los jinetes que han confirmado su participación en la mega cabalgata a la que está convocando la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ para este sábado 21 de febrero en el Poblado y la Playa de La Pesca…Soto la Marina fue sede del Concurso Estatal de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera del Colegio de Bachilleres el pasado jueves desde muy temprano…Por supuesto que la alcaldesa GLYNNIS los recibió desde el miércoles que llegaron los contingentes participantes y el jueves por la mañana dio inicio a esta tradicional competencia de las escuelas pertenecientes al sistema del COBAT…El dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista de la CNC en Tamaulipas ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ entregó un merecido reconocimiento a RODRIGO MANZANO ALCOCER por su gestión cuando fungió como líder del Comité Municipal Campesino de Soto la Marina…Me comentó ÁNGEL que en próximas fechas va a seguir entregando este tipo de reconocimientos a quienes en su momento dirigieron a esta organización cenecista…Es necesario puntualizar que la CNC fue en su momento el sector agrario más fuerte y poderoso en todo nuestro país…De la CNC surgieron gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y regidores como funcionarios de todos los niveles…Pero como todo en esta vida, el tricolor y sus organizaciones filiales tocaron fondo en lo político y por inercia en lo económico de ahí que el 90 por ciento de los que de ahí comieron e incluso amasaron fortunas incalculables cuando se les hace mención de su partido mater, voltean la mirada como si la sola mención del tricolor les quemara la cara de vergüenza…Condición humana, diría el comendador…Pues en el PAN es donde siguen con el Jesús en la boca pues del comité ejecutivo nacional aun no les dan las indicaciones para saber como se va a definir el asunto de la próxima dirigencia estatal…Del PAN Marsoteño se puede traslucir que el tema interno quedó algo fraccionado desde el proceso para la renovación local…Pero nada que no puedan superar mediante un buen trabajo y acuerdos a los que se lleguen por medio de los diferentes liderazgos que mueven los hilos en suelo marinense…Por lo tanto la nueva dirigencia municipal a cargo de AUDELIO URBINA CONDE sigue a la espera de recibir las pertinentes instrucciones que se le harán llegar mediante la publicación de la convocatoria interna que es bajo la cual se habrá de desarrollar dicho proceso de los azules tamaulipecos…Mientras tanto la gente del sistema morenista le andan queriendo hacer corral al ex gobernador CABEZA DE VACA…Pero se me hace que es solamente un distractor que se están inventando por el mundo de señalamientos de corrupción que están salpicando a algunos próceres de la 47 a nivel nacional…Igual de cierto es que cada vez se nota y se percibe un eminente rompimiento entre SHEINBAUM y su formador LÓPEZ OBRADOR…Las circunstancias están generando que el actual gobierno federal esté desarrollando acciones diversas que no estaban anotadas en el libreto que le dejó a CLAUDIA el que se fue a residir a Palenque, allá en Chiapas…Lo que pasa es que con cierta complacencia de la presidenta es que algunos de los muy cercanos a LÓPEZ están pasando por sus peores momentos desde la instauración de los guindas en la presidencia de la república…Ejemplos,? ADAN AUGUSTO rebajado a un simple senador más, MARIO DELGADO con olor a cadáver político por su relación con el finado rey del huachicol fiscal SERGIO CARMONA y el tal ANDY hijo del que se fue sufriendo las de caín para aclarar los señalamientos de nuevo millonario que de manera diaria le brotan por todos lados y que decir del ex coordinador de comunicación social de AMLO como lo es el impresentable JESUS……..Por cierto en el gobierno federal de la 4T no se cansan de señalar de corruptos a los del PAN y del PRI que antes estuvieron en el poder…Pero da la casualidad que es a los Morenistas actuales a los que les da miedo ir a Estados Unidos…Se van mejor a Europa antes de rifarse su libertad al ir a la Unión Americana…Por cierto prefieren irse a vacacionar a Europa, pero nunca a los países que ellos toman como ejemplo de desarrollo y de democracia como Cuba y Nicaragua a los que tanto dicen admirar en el discurso, pero que en los hechos les da pavor pisar por los altos niveles de miseria y desarrollo en los que están desde que sus dictadores implementaron el socialismo para su pueblo…Pero como gobernantes ellos emulan a los millonarios del mundo…En terrenos locales la clase política cruza apuestas en el sentido de cómo se va a desarrollar el proceso electoral del lejano 2027…Que si tal partido va a ir en alianzas o en coalición con este o con este otro…Que si van a ir solos o en fin…Lo cierto es que más allá del tema de los partidos lo que está más que seguro es que hay equipos o firmas políticas familiares que lo más seguro es que van a aparecer en las boletas electorales del municipio…Si de marcas familiares vamos a hablar pues creo que es de cajón apuntar desde ya al equipo JIMENEZ…El patriarca JORGE dio una verdadera lección política y un extraordinario golpe de autoridad al ganarle la partida a los MEDINA a través de su hija GLYNNIS, quien despacha como alcaldesa de Soto la Marina tras una elección en verdad reñida y de lo más disputada…Lo he dejado plasmado en este espacio y lo vuelvo a reiterar una vez más, que si el equipo JIMENEZ no hubiese aparecido en la escena electoral no hubiera habido nadie que le impidiera a TOÑO MEDINA un segundo periodo en la alcaldía marsoteña…TOÑO se la hubiese llevado de calle sino aparece la marca JIMENEZ…De hecho el panorama político sigue siendo casi el mismo del de hace dos años…Las dos corrientes con mayor presencia en Soto la Marina siguen siendo estas mismas que les menciono…De igual manera es difícil que la próxima batalla política en nuestro municipio se vaya a presentar entre solamente estos dos grupos JIMENEZ y MEDINA y es que de manera continua, aparecen señales de que al menos otros proyecto independientes de estos dos van a meterse a la elección marsoteña…Que proyectos pudieran meterse en un momento dado a la arena electoral local?…Sin estar plenamente seguros de su participación oficial bien pudieran meterse a la lucha por la alcaldía JOSE PECERO y porque no, ALFREDO VARGAS y se tiene que dar por descontado que Acción Nacional por su historial y por orgullo no se va a quedar a la zaga…Cambiando de frecuencia están subiendo los decibles rumbo a la elección por el cambio de presidente del comisariado del ejido Soto la Marina que está integrado por las tunas y Tampiquito…Por un lado SILVERIO FRAGOSO y por la otra parte PEDRO RIVERA…En pocas comunidades rurales de nuestro municipio se toman tan a pecho los cambios de comisariado como en esta que nos ocupa…En antaño si era común que se desbordaran las pasiones y en cambio en la actualidad en la mayor parte de los ejidos hasta les ruegan a algunos de sus compañeros para que tomen el cargo dentro de un marco de candidaturas de unidad…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba no dispone lo contrario…