Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Piden la cabeza de Cabeza

*Que irán por él hasta donde se eche

Sin duda alguna, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, más conocido como “El Chompa de Res”, tiene sus horas contadas y es cuestión de tiempo que la Interpol nos de noticias sobre el paradero del ex gobernador tamaulipeco, aunque se diga lo contrario se trata de una vieja pesquisa que ahora se vuelve indispensable resolver; toda vez que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está pidiendo se empaten los cartones en la mecánica de dar y recibir.

Mientras México ya ha mandado tres paquetes de reos (92), en muestra de cooperación internacional, se pudo ahora de este lado la entrega de alguien estratégico que tiene que ver con el juego entre partidos en Estados Unidos, tanto Republicanos como Demócratas. Necesitan avanzar para los comicios de este noviembre y algo tienen que mostrar como resultado de lo bueno o malo de las políticas de Donald Trump.

Por lo pronto, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, enfrenta denuncias por corrupción y podría ser vinculado a proceso en cualquier momento e irán por él hasta donde se eche.

Alternancia obligada en Tamaulipas por aquello de la equidad de género

Pensando que no se denomine un varón como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas en el 2028, aunque sabemos que falta tiempo para ello y obvio, por convenir a la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo, donde a su llegada a la presidencia de la Republica se ha dicho que es tiempo de mujeres; entonces se buscaría otras opciones en el orden de los sexos, pero hasta ahora solo vemos una dama bien posesionada y ahí está a la vista de todos:

Tania Gisela Contreras López, actual Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, quien sin duda alguna, sería la primera opción, quien hoy por hoy es la política mejor posicionada en el estado, no solo entre las filas guindas, sino en otros partidos aliados a Morena. En base a su trabajo constante, Tania ha sabido construir la imagen de una funcionaria muy bien preparada, experimentada, eficiente, conocedora de los principales problemas que aquejan a la gente y con una enorme sensibilidad social, además ha demostrado que goza del afecto y el respeto de la clase política tamaulipeca, por lo que por ahí va la rola bien puesta, con rumbo y dirección, por lo que no hay que perderla de vista en el futuro inmediato.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, la “limpia en las diferentes facultades de la UAT van viento en popa por oler al pasado”. Y eso es bueno para todas y todos, pues es un proceso de reestructuración, modernización y depuración en instituciones; en este caso en esta prestigiada universidad que es ejemplo nacional y lo que se busca es eliminar prácticas o planes de estudio que quedaron atrás.

Por eso, hoy la UAT, bajo la rectoría del M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, se está transformando en lo estructural, académica y de gestión, impulsada por el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028. El nuevo rumbo se centra en un enfoque humanista, socialmente responsable y alineado con las necesidades del entorno laboral, consolidando su reputación a nivel nacional.

2.- En el marco del 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano celebrado este jueves 19 de febrero, reconocieron alcaldesas y alcaldes de Tamaulipas la labor y el compromiso de quienes integran esta honorable institución, quienes agradecieron la invitación del Coronel de Infantería Francisco Arroyo Quitero para asistir al desayuno conmemorativo en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, en Ciudad Victoria.

Entre las y los alcaldes notamos a Rene Lara Cisneros de Tula, Maricela Rodríguez González de Bustamante, Sindy Paoleth Monita Ramírez de Palmillas, Lorenzo Morales Amaro de Güemez, entre otros ediles del centro del estado.

También estuvieron presentes en el presídium Héctor Villegas González, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, Miguel Ángel Valdez García, secretario General de Gobierno, Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal y de Educación, así como el alcalde capitalino Eduardo Gattás Báez. También vimos por ahí presente a Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento local.

Coincidiendo: Nuestro respeto y reconocimiento a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano por su vocación de servicio y entrega en favor de México.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.