Despega Aerus nuevo vuelo Tampico-Monterrey: Sectur

-La aerolínea iniciará operaciones a partir del próximo 2 de marzo del 2026, con seis frecuencias semanales

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 20 de 2026.- El Aeropuerto Internacional de Tampico “Francisco Javier Mina” cerró el año 2025 con una afluencia de 609 mil 476 pasajeros, lo que representa un crecimiento de 8.73% respecto al 2024, esto es 560 mil 677 pasajeros.

Esta conectividad aérea del estado se fortalece con el nuevo vuelo Tampico-Monterrey-Monterrey-Tampico por parte de la aerolínea Aerus, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

“Esta ruta clave que mejora el acceso al sur de la entidad, impulsa el turismo, los negocios y el intercambio con Nuevo León, y ofrece mayor comodidad y frecuencia para viajeros y visitantes”, indicó .

Junto a la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, así como Miguel Legorreta Hernández, director Comercial de Aerus y Eder Alberto Jiménez León, administrador del Aeropuerto de Tampico dieron a conocer los pormenores de la oferta aérea.

El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa con visión y compromiso las facilidades y el apoyo necesario para que Tamaulipas destaque en el sector turístico.

En el evento, la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya destacó que “este vuelo va a generar una gran derrama económica y va a seguir abonando al turismo, gracias Aerus por invertir en nuestro puerto, ya viene el mundial y vamos a ofertarnos como un destino alternativo”.

Miguel Legorreta Hernández, director comercial de Aerus “agradeció las facilidades y el apoyo para poder aterrizar en el estado, con estas seis frecuencias semanales con salida a las 8:15 am y llegada a la 10 am, esto es una hora con 45 minutos, ahí van a poder conectar con otros vuelos a otros destinos, con un costo de 1,985 pesos en viaje sencillo que incluye TUA y todos los impuestos”.

Finalmente, Eder Alberto Jiménez León, administrador del Aeropuerto de Tampico, dio a conocer que “Tampico es un destino clásico y motor económico para la zona noreste del país, cuenta con un aeropuerto moderno, seguro, con servicios de excelencia trabajamos para que sea funcional y garantice la seguridad para que sea rápida y cómoda para cada pasajero”.