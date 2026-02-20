Asesora  TPT  a Instituto Municipal de la Mujer en Madero para ejercer su carácter de Sujeto Obligado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 20 de 2026.- Personal de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, llevó a cabo una reunión de trabajo con Lilia Edith Álvarez Aldape, directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Madero.

Este encuentro tuvo como objetivo principal brindar asesoría y orientación en materia de acceso a la información pública, asegurando que el organismo cuente con las herramientas necesarias para cumplir con sus responsabilidades legales.

“El Instituto Municipal de la Mujer de Ciudad Madero, es un Organismo Público Descentralizado de reciente creación, fundamentado en el Decreto 66-442 de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 5 de septiembre de 2025. Debido a su naturaleza jurídica, el instituto asume el carácter de sujeto obligado, lo que demanda una estructuración precisa de sus procesos internos para garantizar el derecho ciudadano a la información”, explicó Horacio Nelsón Leal Manríquez, jefe del Departamento de Recursos y Protección de Datos Personales.

Durante la jornada de capacitación, se abordaron aspectos relacionados para la gestión institucional, tales como los procesos de la Unidad y el Comité de Transparencia, el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia y la validación de la Tabla de Aplicabilidad de Obligaciones de Transparencia. También, se instruyó sobre el protocolo de atención a solicitudes de información, la publicación periódica de obligaciones de transparencia y el seguimiento jurídico ante posibles denuncias o recursos de revisión.

Por instrucciones de la secretaria Pedraza Melo, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la rendición de cuentas en la entidad, al acompañar a las nuevas instituciones en su integración al marco jurídico vigente y garantizar una administración pública abierta, eficiente y cercana a las necesidades de la sociedad tamaulipeca, un compromiso firme del gobernador Américo Villarreal Anaya.