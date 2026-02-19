Estatales

La mejor protección contra el sarampión es la vacunación: Secretaría de Salud

37 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 19 de 2026.- La mejor protección contra el sarampión es la vacunación, la cual es segura y efectiva, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al destacar que este biológico se encuentra disponible en todas las unidades de salud de Tamaulipas.

Indicó que este padecimiento es sumamente contagioso y la única forma de prevenirlo es a través de la vacunación, por ello exhortó a la población a vacunarse si no lo ha hecho y/o completar el esquema, de lo contrario corre el riesgo de padecerlo.

“Tenemos una ventana de oportunidad enorme para evitar la entrada del sarampión a nuestro estado, y es que la vacuna, gracias a la voluntad y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, está disponible, es gratuita y protege a la población de manera efectiva”, destacó Hernández Navarro.

La vacuna contra el sarampión se aplica principalmente a niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP. Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”. Rezagados de 2 a 9 años. Y personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Cabe mencionar que de las personas contagiadas de sarampión, 9 de cada 10 no estaban vacunadas o tenían el esquema incompleto, y aunque Tamaulipas sigue sin casos de sarampión en este año y los registrados en el 2025 fueron debidamente controlados, el riesgo sigue presente, principalmente en las personas que no cuentan con las vacunas.

A excepción de las mujeres embarazadas, las vacunas están disponibles en los 301 centros de salud de la entidad y en los hospitales IMSS Bienestar, IMSS Ordinario e ISSSTE, además de los puestos de vacunación ubicados estratégicamente para que la población se proteja e inmunice.

37 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece SET cobertura educativa con histórica entrega plazas docentes

16 min ago

Impulsa gobierno estatal infraestructura del Centro Regional de Protección Civil en San Fernando

19 min ago

Colabora SEBIEN en rescate de archivo histórico de Jiménez

23 min ago

DIF Tamaulipas facilita trámites y servicios para personas con discapacidad

29 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button