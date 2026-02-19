Impulsa gobierno estatal infraestructura del Centro Regional de Protección Civil en San Fernando

San Fernando, Tamaulipas.- Febrero 19 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención, atención y respuesta ante emergencias y siniestros en la región, el Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) rehabilita las instalaciones del Centro Regional de Protección Civil en el municipio de San Fernando.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que trabajan en la rehabilitación total del edificio, la cual permite que el centro cuente con instalaciones adecuadas para operar de forma eficiente y segura, destinando una inversión superior a los 13 millones de pesos.

Apuntó que los trabajos contemplan las áreas de estacionamiento, administrativa y operativa, así como la instalación eléctrica, sanitarios, además de la techumbre del espacio asignado a unidades de emergencia (ambulancia y camión de bomberos).

“Contar con instalaciones dignas y funcionales es fundamental para que el personal pueda desempeñar su labor con mayor eficacia y así brindar una respuesta inmediata a la ciudadanía”, refirió el secretario.

Cepeda Anaya agregó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal orientada a fortalecer la infraestructura pública y consolidar un sistema de protección civil sólido y eficiente, con la capacidad de proporcionar atención oportuna y eficaz a la población ante fenómenos meteorológicos, contingencias ambientales y cualquier otra situación de riesgo.