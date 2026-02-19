Colabora SEBIEN en rescate de archivo histórico de Jiménez

Jiménez, Tamaulipas.- Febrero 19 de 2026.- En el marco del 277 aniversario de Santander Jiménez, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, atestiguó la presentación del proyecto “Digitalización del Archivo Histórico de Jiménez”, el cual permitirá un acceso más rápido y eficiente a la información, la preservación del patrimonio documental y su divulgación para futuras generaciones.

En una ceremonia realizada en el Museo “Conde de Sierra Gorda”, a la que asistieron la presidenta municipal de Jiménez, Corina Esther Garza Arreola, miembros del cabildo, investigadores y estudiantes de Historia, así como el equipo “Sierra Gorda” dirigido por el historiador tamaulipeco Octavio Herrera Pérez, la titular de SEBIEN hizo un reconocimiento a este trabajo académico que resguardará la identidad y memoria histórica.

El proyecto es respaldado con fondos del Gobierno del Estado por medio del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Instituto de Investigaciones Históricas y de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, por lo que Casas González destacó el espíritu del trabajo colaborativo que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya en los diversos proyectos, programas y acciones dirigidos a la transformación para el bienestar del pueblo tamaulipeco.

Tras destacar lo valioso de la conservación y difusión del patrimonio histórico, subrayó la participación ciudadana comprometida y responsable que da valor a lo hecho por los antepasados, “lo aplaudimos, valoramos este trabajo que es ejemplo y que se va a realizar en varios municipios del estado para la conservación de la memoria histórica”, anunció.

JIMÉNEZ EN EL MUNDIAL SOCIAL 2026

En este escenario, la secretaria de SEBIEN anunció la construcción de dos canchas de fútbol y detalló otras obras de infraestructura hidráulica que representan en conjunto la atención del gobierno estatal en acciones de bienestar en lo social, cultural y deportivo, “estamos trabajando como un gran equipo, el gobierno federal, el estatal y los municipios para lograr grandes resultados que nos dan mucha satisfacción”.

Reiteró el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya para todas y cada una de las acciones, trabajos y proyectos impulsados desde la autoridad municipal en beneficio del pueblo de Jiménez.