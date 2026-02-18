Respalda SEMAR desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros

-Acuerdan Américo Villarreal y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, consolidar la transformación de ese proyecto estratégico

Ciudad de México.- Febrero 18 de 2026- El desarrollo del Puerto del Norte, en Matamoros, es una prioridad nacional y seguirá contando con todo el respaldo de la Secretaría de Marina para consolidar la transformación de este proyecto estratégico, acordaron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante una reunión de trabajo con el mandatario tamaulipeco, el titular de SEMAR reconoció que la dependencia a su cargo seguirá trabajando también en las tareas de dragado del Puerto del Norte y respaldará la obra ferroviaria que se tiene prevista para contribuir al desarrollo de las operaciones portuarias.

El ejecutivo estatal destacó que el Puerto de Matamoros ha recibido ya las primeras embarcaciones y que se llevan a cabo nuevas acciones de infraestructura, lo que permite a Tamaulipas contar con el tercer puerto de altura, además de Tampico y Altamira, y convertirse en una puerta más segura y eficiente al comercio exterior mexicano y en la primera frontera marítima del país.