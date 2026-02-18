Estatales

Reciben adolescentes en internamiento constancias tras concluir cursos impartidos por ITACE-ICAT

-Capacitación permite su reinserción social

Güémez, Tamaulipas.- Febrero 18 de 2026.- Tras culminar los cursos de computación y repostería básica, seis adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas en internamiento, recibieron las constancias expedidas por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) e Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

La ceremonia de entrega de constancias se realizó en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Güémez y contó con la presencia de la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado.

“Quiero expresar mi reconocimiento a todas y todos los que se han capacitado a través de diferentes cursos impartidos en el centro de ejecución de medidas para adolescentes, de los cuales hoy entregamos constancia y es un documento que será útil toda la vida”, manifestó.

Los cursos impartidos contaron con una afluencia total de nueve estudiantes para el de Introducción a la Computación Básica y 14 para Repostería Básica Uno y Dos; en lo que respecta al segundo, hay cuatro adolescentes capacitándose durante el actual periodo.

Debido a que algunos de los egresados cumplieron su medida de tratamiento, las constancias restantes serán entregadas a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

La ceremonia contó con la presencia de la titular de DEMA, Maribel García Barrientos; la Directora de ICAT, Marina Patricia Garza; el Director del ITACE Plantel Victoria, Omar Castañón Salazar; el Subdirector del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Güémez, José Luis Banda Martínez y la Directora de Investigación, Diagnóstico y Mediación Penitenciaria, Rosa Isela Lugo Jaramillo, quien asistió en representación del subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Ruiz Vázquez.

