POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En temas políticos el “Diablo” anda suelto, en Tamaulipas se cimbra el panismo por el caso Francisco García Cabeza de Vaca, que presumiblemente tiene méritos suficientes para ingresar a un penal, y en las misma está su correligionaria Yahleel Abdalá, ex de la Secretaría de Bienestar, quien cuenta con invitación para comparecer ante la autoridad para aclarar temas que están bajo sospecha de haberse desarrollado en la ilegalidad, entre ellos, ni más ni menos la asignación de millonarios contratos que no cubrieron con los protocolos institucionales.

Mientras que en lo nacional el debate interinstitucional, se da entre Max Arriaga, hasta hace poco director general de Materiales Educativos y Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y teniendo como réferi a la presidenta Sheinbaum, todo por la disputa del instrumento ideológico que representa para ese círculo, los libros de texto gratuito. No discrepan por lo errores que exhibe este material que es fundamental para la educación de nuestra niñez, eso es “peccata minuta”.

Los libros de educación básica han sobrevivido a infinidad de errores, sobre todo en los últimos años; según especialistas son 29 las erratas en 2026, pocos más que en 2024, cuando la SEP reconoció la existencia de 20. Lo cual no es nada, comparados con los 117 reportados en los textos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Pero ese no es el problema, ahora sabemos por oficios que se le dirigieron en su momento a Arriaga, que éste, se negó a eliminar 192 contenidos de los libros de texto, eso además de las omisiones referentes a hacer visible la participación de las mujeres en la historia del país.

No minimizamos los errores, pero hay que distinguir en esta ocasión la existencia de una discusión por conflictos de poder. Max Arriaga quiso manejarse con total autonomía, es decir un ejercicio absoluto sobre lo que debe y lo que no debe incluirse en los libros de texto, y ese fue su error.

AMÉRICO Y EBRARD FORMALIZAN CONVENIO. – Dentro de la agenda de actividades desarrolladas por el gobernador Américo Villarreal en su estancia en la ciudad de México, destaca la protocolización del convenio de coordinación que siena las bases para impulsar el “Polo de Desarrollo para el Bienestar” en Altamira.

Este acuerdo que impulsará transformación y desarrollo es uno de los pilares fundamentales del Plan México que promueve la presidenta Claudia Sheinbaun en puntos estratégicos del país, y que favorece a Tamaulipas en la zona sur mencionada.

Bien, este acuerdo lo firmó el gobernador Villarreal con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y se convierte en un recurso que da forma y fuerza al Polo de Desarrollo proyectado para el bienestar de los tamaulipecos con sede en el pujante sur del estado.

GESTIÓN RECTORAL CONSOLIDA LA FAC. DE INGENIERÍA. – Le comento que el rector Dámaso Anaya Alvarado estuvo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, donde interactuó con cientos de estudiantes y personal docente y administrativo. Sin duda este estilo que se ejerce con comunicación, cercanía y convivencia, ha creado un clima de trabajo y entendimiento, generando mejores resultados en la academia y en todas las actividades que en el día a día, construyen y desarrollan una mejor institución educativa.

En ese marco, Anaya Alvarado hizo oficial el inicio de la gestión del nuevo director del plantel, Vicente Paul Saldivar Alonso para el periodo 2026-2029, asimismo le tomó la protesta de rigor y posteriormente, inauguró una techumbre en la cancha de usos múltiples. La apertura de este nuevo espacio, fue oportunidad para reiterar el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura y la creación de áreas adecuadas para la formación integral.

El rector estuvo acompañado de su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, y debemos destacar, que en su mensaje, subrayó que la entrega de esta obra, hace visible una política de gestión orientada a generar condiciones dignas para la formación académica, la convivencia y el bienestar de la comunidad.

CALLES OLVIDADAS AHORA SON PAVIMENTADAS POR GATTÁS. – Años de añoranza, 44 para ser exactos, son los que esperaron vecinos de la colonia La Libertad, para que llegara el asfalto a su calle “Salvador”, que con 2,355.52 metros cuadrados, al fin fue pavimentada. La obra realizada por el gobierno municipal, fue entregada por el alcalde Lalo Gattás.

A nombre de los 8,460 beneficiarios de esta obra, habló Pablo Guerrero, quien ponderó las bondades de contar con una vialidad eficiente que contribuye a proporcionar mejores condiciones en el entorno social y facilita su tránsito con mayo seguridad, y puso de relieve los resultados del trabajo en equipo de los gobiernos de Américo Villarreal y Eduardo Gattás para sacar adelante al municipio.

Por su parte el jefe edilicio, dijo encabezar un gobierno que trabaja en territorio y privilegia la política social, como instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que lleva a cabo en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya, con inversión que genera bienestar, e hizo referencia a los dos mil millones de pesos que ejerció el Estado en obra pública en esta capital. Esto lo afirmó al cortar el listón inaugural de la calle que conecta la Av. México y Colombia.